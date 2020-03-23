الاتفاق السعودي: أزارو آخر العائدين قبل حظر الطيران.. وتحذير للجميع من زيادة الوزن

الإثنين، 23 مارس 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

أزارو في تدريبات الاتفاق

أوضح معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي أن وليد أزارو لاعب الأهلي المعار هو آخر العائدين للفريق قبل حظر الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا.

وليد أزارو

النادي : الاتفاق

الاتفاق

وقال العوهلي في تصريحات أبرزتها جريدة الشرق الأوسط يوم الإثنين: "اللاعبون يواصلون تدريباتهم اليومية في منازلهم، وجميع أسر اللاعبين معهم، ولا توجد لدينا ولله الحمد أي مشكلات".

وأضاف "كان آخر اللاعبين وصولاً من السفر قبل موعد تعليق الرحلات الدولية المغربي وليد أزارو، الذي كانت رحلته مقبلة من المغرب بعد التمتع بإجازته".

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وأشار العوهلي "لقد حذرنا كل اللاعبين أنه في حال انخفاض معدلات اللياقة أو زيادة الوزن، سيتم تطبيق لائحة بالعقوبات والخصومات".

وشدد "لدينا جهاز GPS يقوم اللاعب بتعليقه على صدره ويكشف زمن التدريب لكل لاعب".

وأوضح أنهم لا يملكون أي معلومات حتى الآن بشأن عقود اللاعبين المحترفين وإمكانية استمرارها من عدمها، في حال انقضت، دون استئناف الموسم الكروي السعودي.

وتابع "لم تصل إلينا أي توجيهات من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذا الشأن، كون عقود اللاعبين مرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم "ولكن في الوقت ذاته، طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعض المستندات الخاصة بعقود اللاعبين وتم إرسالها، ونحن في انتظار أي مستجدات".

يذكر أن حاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق كشف يوم الأحد عن إصابته بفيروس كورونا وأنه يخضع للعزل.

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