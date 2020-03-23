رسميا - كندا تقرر عدم إرسال أي رياضي إلى أولمبياد طوكيو إذا أقيمت في موعدها

قررت اللجنة الأولمبية الكندية عدم إرسال أي رياضي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إذا أقيمت في موعدها.

ويأتي انسحاب البعثة الكندية من المشاركة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم وعدم صدور قرار حتى الآن بتأجيل المسابقة.

بينما دعت اللجنة الأولمبية الأسترالية إلى تأجيل المسابقة وطالبت إقامتها في 2021 على غرار كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وهناك مخاوف مستمرة من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بأغلب دول العالم.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية الكندية كالآتي: "اتخذت اللجنة الأولمبية ولجنة الألعاب البارالمبية بدعم من لجان الرياضيين القرار الصعب بعدم إرسال البعثة الكندية إلى أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020".

"تدعو الأولمبية الكندية على وجه السرعة كل من الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية لتأجيل انطلاق الأولمبياد لمدة عام واحد ونقدم الدعم الكامل لذلك".

وأضاف البيان "هذا لا يتعلق فقط بصحة الرياضيين بل يتعلق بالصحة العامة مع مخاطر فيروس كورونا، ليس من الآمن بالنسبة للرياضيين لدينا وصحة وسلامة أسرهم والمجتمع الكندي لمواصلة التدريب نحو هذه الألعاب".

وتابع البيان "مازلنا نأمل أن توافق اللجنة الأولمبية الدولية على التأجيل كجزء من مسؤولياتنا جميعا لحماية المجتمع والعمل على احتواء انتشار الفيروس".

وأتم "صحة الدول واحتواء الفيروس يجب أن يكون همنا الأول، نحن في خضم أزمة صحية عالمية أكثر أهمية من الرياضة".

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