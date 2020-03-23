خليك في البيت - نور الشربيني تختار لـ في الجول فريقها المفضل واللقب الأغلى

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

واستضاف FilGoal.com في حلقة الأحد نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش.

وتلك كانت إجابات نور الشربيني على الأسئلة:

- بما إنك من مشجعي كرة القدم، فما فريقك المفضل محليا وعالميا؟

الأهلي وليفربول

- فزتي بـ 21 لقبا دوليا، ما هو اللقب الأغلى؟

كل لقب له طعم خاص ولكن أول بطولة عالم لها مكانة خاصة

- مباراة كان شعورك أن ستخسرين ثم حققتي الفوز؟

نهائي بطولة العالم 2016 أمام الإنجليزية لورا ماسارو

- مسلسل تتابعيه باستمرار خلال فترة العزل الصحي؟

أتابع كل شيء في تلك الفترة، لا يوجد أكثر من الوقت.

- لماذا لم يتم اعتماد الاسكواش كلعبة أولمبية؟

نفعل ما علينا ولكن القرار ليس بأيدينا

- مباراة كرة قدم حضرتيها ولا يمكن أن تنسيها؟

مباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم

- بعد الاسكواش، نور الشربيني تفكر في الاتجاه للتدريب أم الإعلام؟

أتمنى الاثنين، لكن أعتقد إعلام أكثر.

- أخيرا نصيحة للمجتمع المصري لكيفية مواجهة خطر فيروس كورونا؟

نلتزم بالتعليمات ونجلس بالمنزل ونخلي بالنا على نفسنا.

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