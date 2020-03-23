خليك في البيت - نور الشربيني تختار لـ في الجول فريقها المفضل واللقب الأغلى

الإثنين، 23 مارس 2020 - 11:13

كتب : محمد سمير

نور الشربيني

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

واستضاف FilGoal.com في حلقة الأحد نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش.

وتلك كانت إجابات نور الشربيني على الأسئلة:

أخبار متعلقة
اسكواش – قبل تعليق النشاط.. هانيا الحمامي تحصد لقب بلاكبول اسكواش - تعليق بطولة الجونة وكافة البطولات الدولية حتى نهاية أبريل بسبب كورونا اسكواش - نصف نهائي مصري لبطولة كناري وارف للرجال اسكواش - تأهل 5 مصريات إلى ربع نهائي بلاك بول بعد انسحاب لاعبتين للإصابة

- بما إنك من مشجعي كرة القدم، فما فريقك المفضل محليا وعالميا؟

الأهلي وليفربول

- فزتي بـ 21 لقبا دوليا، ما هو اللقب الأغلى؟

كل لقب له طعم خاص ولكن أول بطولة عالم لها مكانة خاصة

- مباراة كان شعورك أن ستخسرين ثم حققتي الفوز؟

نهائي بطولة العالم 2016 أمام الإنجليزية لورا ماسارو

- مسلسل تتابعيه باستمرار خلال فترة العزل الصحي؟

أتابع كل شيء في تلك الفترة، لا يوجد أكثر من الوقت.

- لماذا لم يتم اعتماد الاسكواش كلعبة أولمبية؟

نفعل ما علينا ولكن القرار ليس بأيدينا

- مباراة كرة قدم حضرتيها ولا يمكن أن تنسيها؟

مباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم

- بعد الاسكواش، نور الشربيني تفكر في الاتجاه للتدريب أم الإعلام؟

أتمنى الاثنين، لكن أعتقد إعلام أكثر.

- أخيرا نصيحة للمجتمع المصري لكيفية مواجهة خطر فيروس كورونا؟

نلتزم بالتعليمات ونجلس بالمنزل ونخلي بالنا على نفسنا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى

سر اللقب – الفرعون جودين

تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

طارق حامد يتحدث عن صعوبة مواجهة رونالدو

نائب رئيس كاف يتحدث عن مصير بطولتي الأندية

نور الشربيني اسكواش خليك في البيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحميد بسيوني: نعم لإلغاء الدوري.. حدثت بالفعل 5 مرات سابقا لأسباب أقل أهمية 47 دقيقة | مصر
ترامب: أثق أن رئيس وزراء اليابان سيتخذ القرار الصحيح بشأن أولمبياد طوكيو ساعة | أمريكا
تقرير: طبيب ليفربول النفسي يحاول رفع معنويات لاعبي الفريق بسبب فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
خليك في البيت – المهدي سليمان ولعبة الـ8 أسئلة..عن قميص لاتسيو وأخطر ثنائي هجومي ساعة | مصر
أرتيتا: أشعر أنني تعافيت من فيروس كورونا.. وتلك كواليس الإصابة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دونجا: الرجاء المغربي فريق عادي جدا بدون جماهيره 2 ساعة | إفريقيا
رسميا - بسبب كورونا.. الاتحاد الإسباني يؤجل الدوري لحين سماح الحكومة بإقامته 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك