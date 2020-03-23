بوكيتينو: سون اليوم في توتنام بسبب قراري.. وكنت أهدف لإعادة بناء الفريق

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنام إن وجود سون هيونج مين في صفوف سبيرز اليوم يأتي بسبب قراره بالسماح له باللعب في كأس آسيا ودورة الألعاب الآسيوية مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية.

وبسبب التجنيد الإجباري كان سون سيضطر إلى العودة لبلاده لأداء الخدمة العسكرية ولكن حال فوزه بميدالية ذهبية في أي من البطولتين فهذا يعني حصوله على الإعفاء، وهو ما حدث بالفعل بالتتويج بدورة الألعاب الآسيوية.

وقال بوكيتينو لـ" High Performance Podcast" تعليقا على قراره: "اليوم سون متواجد مع توتنام لأننا سمحنا له بالذهاب للعب بطولتين بشكل لم يكن إلزاميا لنا في منتصف الموسم".

وتابع "لم نقل لا سون يحتاج للبقاء معنا، لأنه دون ذلك القرار كان علينا فسخ التعاقد معه ورحيله عن الفريق".

وأردف المدرب الأرجنتيني "لا أحد يقول ذلك، كان قرارنا أن نسمح له باللعب مع منتخب بلاده".

وعن شعوره بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول قال: "عقب النهائي كنت أفكر في إعادة بناء الفريق، فحينما تكون شخص يحب التنافس فأنت تحب الفوز ولا تنظر للماضي".

وأكمل بوكيتينو "نعم نخسر لكن ننظر للمستقبل من أجل الفوز مجددا، لم أقف عند الهزيمة بل أردنا الحصول على خبرة كبيرة من الوسم وأن نستعد للموسم الجديد، لقد كنا نقاتل على أحد المراكز الأربعة الأولى في الوقت ذاته نقاتل للعب نهائي دوري الأبطال".

وواصل "إن توجنا باللقب فكنا سنصبح ناجحين جدا، لكن المركز الثاني فشل؟ لا ليس كذلك، لا نفكر بتلك الطريقة نعم حزنا لكن الأمر لا يقاس كذلك".

وأتم "بالطبع الناس ترى العمل الرائع لكن أن نفوز باللقب في النهاية كان سيصبح مدهشا".

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