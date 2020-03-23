بوكيتينو: سون اليوم في توتنام بسبب قراري.. وكنت أهدف لإعادة بناء الفريق

الإثنين، 23 مارس 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنام إن وجود سون هيونج مين في صفوف سبيرز اليوم يأتي بسبب قراره بالسماح له باللعب في كأس آسيا ودورة الألعاب الآسيوية مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية.

وبسبب التجنيد الإجباري كان سون سيضطر إلى العودة لبلاده لأداء الخدمة العسكرية ولكن حال فوزه بميدالية ذهبية في أي من البطولتين فهذا يعني حصوله على الإعفاء، وهو ما حدث بالفعل بالتتويج بدورة الألعاب الآسيوية.

وقال بوكيتينو لـ" High Performance Podcast" تعليقا على قراره: "اليوم سون متواجد مع توتنام لأننا سمحنا له بالذهاب للعب بطولتين بشكل لم يكن إلزاميا لنا في منتصف الموسم".

أخبار متعلقة
تقرير: طبيب ليفربول النفسي يحاول رفع معنويات لاعبي الفريق بسبب فيروس كورونا أرنولد: لم أصل إلى المكان الذي أريده حتى الآن ترامب: أثق أن رئيس وزراء اليابان سيتخذ القرار الصحيح بشأن أولمبياد طوكيو

وتابع "لم نقل لا سون يحتاج للبقاء معنا، لأنه دون ذلك القرار كان علينا فسخ التعاقد معه ورحيله عن الفريق".

وأردف المدرب الأرجنتيني "لا أحد يقول ذلك، كان قرارنا أن نسمح له باللعب مع منتخب بلاده".

وعن شعوره بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول قال: "عقب النهائي كنت أفكر في إعادة بناء الفريق، فحينما تكون شخص يحب التنافس فأنت تحب الفوز ولا تنظر للماضي".

وأكمل بوكيتينو "نعم نخسر لكن ننظر للمستقبل من أجل الفوز مجددا، لم أقف عند الهزيمة بل أردنا الحصول على خبرة كبيرة من الوسم وأن نستعد للموسم الجديد، لقد كنا نقاتل على أحد المراكز الأربعة الأولى في الوقت ذاته نقاتل للعب نهائي دوري الأبطال".

وواصل "إن توجنا باللقب فكنا سنصبح ناجحين جدا، لكن المركز الثاني فشل؟ لا ليس كذلك، لا نفكر بتلك الطريقة نعم حزنا لكن الأمر لا يقاس كذلك".

وأتم "بالطبع الناس ترى العمل الرائع لكن أن نفوز باللقب في النهاية كان سيصبح مدهشا".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

خليك في البيت - نور الشربيني تختار لـ في الجول فريقها المفضل واللقب الأغلى

كتاب في البيت - أنا دروجبا (4).. حين هتف ضدي جمهور تشيلسي والخيانة ضد مورينيو

رسميا - كندا تقرر عدم إرسال أي رياضي إلى أولمبياد طوكيو إذا أقيمت في موعدها

الاتفاق السعودي: أزارو آخر العائدين قبل حظر الطيران.. وتحذير للجميع من زيادة الوزن

أرسنال: لن نعود للتدريبات.. الزموا منازلكم وحافظوا على حياة الجميع

بوكيتينو توتنام سون
نرشح لكم
أخر الأخبار
القيعي: أتمنى ألا يستهلكنا أحمد فتحي كثيرا "1+1 = 2" 2 دقيقة | مصر
حوار – إكرامي يكشف سبب رحيله عن الأهلي واختلاف موقفه عن وليد سليمان.. وتضحيته بالمونديال 6 دقيقة | الدوري المصري
القيعي: ما عُرض على عاشور ليس مسبوقا.. والرموز لا تسيء للأهلي 10 دقيقة | مصر
جمال الغندور: أزمة مستحقات؟ ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك وسط ما يحدث 19 دقيقة | الدوري المصري
أوناجم: استعدت مستواي مع الوداد بقميص الزمالك 20 دقيقة | مصر
مروان محسن: الانتقادات؟ أغلب رواد السوشيال ميديا أطفال ليس لهم أهمية 32 دقيقة | الدوري المصري
بنشرقي للجماهير المصرية: التزموا بالتعليمات ولا تغادروا المنزل ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – مصطفى عبده.. مدرب ومهندس ولاعب تنس أرضي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 الحقيقة وراء حسام عاشور 4 حسام عاشور لـ في الجول: الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب في ناد آخر
قد ينال إعجابك