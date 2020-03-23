دونجا: الرجاء المغربي فريق عادي جدا بدون جماهيره

الإثنين، 23 مارس 2020 - 13:36

كتب : FilGoal

دونجا - حميد أحداد - الرجاء - الإسماعيلي

قال محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلي إن الرجاء بدون جماهيره فريق عادي مشيرا إلى أنه بدون جماهيره يفقد ما يقرب من ٨٠٪ من قوته، وهو ما حاول فريقه استغلاله في البطولة العربية.

وصرح دونجا عبر قناة الزمالك قائلا: "مسيرتنا في الدوري لا ترضي لاعبي الإسماعيلي أو جماهيره أو إدارته، لذا كان تركيزنا كبيرا للتأهل لنهائي البطولة العربية، واستغلال اللعب ضد الرجاء بدون جمهور".

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وأضاف "الرجاء بدون جمهوره فريق عادي جدا، فالجمهور يمثل 70 أو 80% من قوة هذا الفريق".

وأتم دونجا "كانت كل العوامل في صالحنا، وتحدث اللاعبون سويا لتحفيز أنفسنا على التأهل للنهائي قبل أن يتم إبلاغنا بتأجيل المباراة لانتشار فيروس كورونا بدرجة كبيرة في الدار البيضاء".

وفاز الإسماعيلي ذهابا على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد.

ويستعد الفريق المغربي لمواجهتين مصريتين ضد الإسماعيلي في إياب قبل نهائي البطولة العربية، ثم الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتوقف مسابقات كرة القدم في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

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