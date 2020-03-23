لينيكر يعلن دخوله في عزل فردي بعد ظهور "بعض الأعراض" على ابنه جورج

أعلن جاري لينيكر نجم الكرة الإنجليزي ومقدم البرامج الشهير عن دخوله في عزل فردي بعد معاناة ابنه من أعراض "غير معتادة" وفقا لوصفه.

وكتب لينيكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دخلت في عزل فردي، بعد معاناة جورج ابني من بعض الأعراض".

وواصل "ليست أعراضا معتادة، لكنه فقد الإحساس بالطعم والرائحة، من الغريب أنه لم يتم الإشارة لذلك كثيرا".

وواصل "قضيت ما يقرب من أسبوع في فترة العزل، كنت متحفظا، وغسلت يدي جيدا وكنت على مسافة، لكن العزل أمر واجب".

واستطرد ردا على أحد المتابعين حول الأعراض "يتطلب الأمر الحرص إن فقدت الإحساس بالطعم والرائحة، قد تصاب بالفيروس وأنت لا تعلم، تحدثت مع طبيب قبل الحديث إليكم ومشاركة المعلومات، كونوا آمنين".

In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 23, 2020

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وسجلت بريطانيا حتى مساء الأحد ٥ آلاف و٦٨٣ حالة إصابة و٢٨١ حالة وفاة و٩٣ حالة تعافي.

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