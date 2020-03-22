الإسماعيلي ينفي تحديد موعد مواجهة الرجاء البيضاوي

الأحد، 22 مارس 2020 - 22:39

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

لم يصل نادي الإسماعيلي حتى اللحظة أي خطابات رسمية من الاتحاد العربي لتحديد موعد مواجهة الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية.

وكان من المنتظر إقامة لقاء الإسماعيلي والرجاء في الـ 15 من مارس الحالي في نصف نهائي البطولة العربية، قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء بسبب فيروس كورونا.

ونفى مصدر مسؤول في الجهاز الفني للإسماعيلي لـ FilGoal.com وصول أي إخطار من الاتحاد العربي لناديه بموعد المباراة الجديد.

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وأشار المصدر إلى "كل ما يُقال ويُكتب مجرد اجتهادات. لا موعد رسمي حتى الآن".

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