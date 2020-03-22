نادي المدينة المنورة لـ في الجول: إصابة مدرب حراس مرمى الفريق بـ كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 - 15:39

كتب : رضا السنباطي

وليد عبد الله

أعلن صلاح عز الدين مدير الكرة بنادي المدينة المنورة الذي ينافس في الدرجة الثالثة عن إصابة مدرب حراس مرمى الفريق وليد عبد الله بفيروس كورونا المستجد.

وقال عز الدين لـFilGoal.com: "عبد الله كان في زيارة عائلية للإسكندرية وتعرض للإصابة بعد أن كان عائدا في القطار لإسنا بمحافظة الأقصر".

وأضاف "الأعراض بدأت بسخونية وبعدها أجرى تحاليل مبدئية لم تظهر شيء، وحصل على مضاد حيوي ومحاليل، لكن أعقب ذلك الأمر سعال ومشاكل في التنفس ليتجه للعناية المركزة، وظهرت عينته إيجابية".

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وكشف "انتقل عبد الله لمستشفى الحجر الصحي في إسنا وكذلك تم حجز زوجته وحالتها جيدة. تواصلنا مع الطاقم الطبي وحالته مطمئنة وهناك تحسن مستمر في حالته، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي".

عبد الله دكتور جامعي بكلية الفنون الجميلة، وحارس مرمى سابق لعدد من الفرق.

ولم يحضر عبد الله لمقر النادي في آخر 10 أيام بسبب وجوده في مؤتمر جامعي بحسب مدير الكرة في نادي المدينة المنورة.

وسجلت مصر 294 حالة إيجابية حتى الآن، و10 حالات وفاة، فيما تعافت 42 حالة.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com السلامة وسرعة الشفاء لوليد عبد الله، وكل مصابي كورونا حول العالم.

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