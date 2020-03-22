حكاية دونجا – عن اختيار الانتقال لـ أجا بدلا من الإسماعيلي.. واكتشاف نجل مدير الكرة بـ الأسيوطي

بالنسبة للاعب بعمر الـ23، يملك نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز وأحد الأسماء الدائمة على رادار القطبين قصة طويلة بها العديد من النقاط الفارقة.

نبيل دونجا النادي : بيراميدز بيراميدز

وفي هذه القصة من FilGoal.com، نركز على مشواره قبل الانتقال إلى نادي الأسيوطي، الذي صار بيراميدز فيما بعد.

حكاية دونجا بدأت بالتحاقه بفريق الناشئين في بلدية المحلة، ولكنه اضطر للذهاب للعمل في الغردقة، وأراد اللعب في أحد الأندية الخاصة بالمدينة لكنه لم يستطع الالتحاق بها بسبب استعلام قام به أحد الأندية عليه في اتحاد الكرة..

اختيار الفريق الأول في أجا بدلا من الإسماعيلي

عادل أبو الفتوح مدير الكرة في مركز شباب أجا في محافظة الدقهلية يروي لـFilGoal.com: "شاهدت دونجا في دورة كرة خماسية، وذهبت فورا لعمل استعلام عليه في اتحاد الكرة فوجدت أن آخر نادي كان مقيدا فيه هو بلدية المحلة. نجحنا في ضمه".

وأردف "في 2014، كان سينتقل للإسماعيلي وأقنعته أن اللعب لأجا أفضل له لأنه هناك سينضم لقطاع الناشئين، أما في أجا سيلعب للفريق الأول وبالفعل استمر معنا موسمين".

وأضاف "بعدها تواصل معي ماهر عبد الحليم المدير الفني لبني عبيد، وحصل على الاستغناء الخاص باللاعب مقابل 11 ألف جنيه".

عبد الحليم معجب قديم بدونجا، حيث حاول الحصول عليه عندما كان مدربا للزرقا لكنه فشل بسبب خلاف مادي بسيط حسبما أوضح أيمن نعناع المشرف العام على الكرة في نادي الزرقا.

ولكن عبد الحليم، الذي قال لـFilGoal.com: "حصلت على رقمه بعدما شاهدته في مباراة ودية، ثم دورة رمضانية، وذهبت لأجا للحصول على الاستغناء وهذا ما حدث، وحصل نبيل عماد على 3000 جنيه كمقدم و500 جنيه كراتب"، لم يستسلم في محاولة الحصول على اللاعب الذي لم يكن لُقب بدونجا بعد.

وأتم عبد الحليم "شارك معنا في 95% من المباريات، ثم تواصل معي وائل حبيب مدير الكرة في الأسيوطي حينها وحصل على الاستغناء الخاص باللاعب مقابل 40 ألف جنيه، ونسبة 20% من بيعه لاحقا".

اكتشاف نجل مدير الكرة بالأسيوطي

يروي حبيب لـFilGoal.com أن نجله هو من نصحه بالتعاقد مع دونجا، "علمت أنه موقع لوكيل لاعبين يدعى محمد سلامة وتواصلت معه، فأرسل لي فيديو للاعب وللحقيقة أعجبني جدا".

وأضاف "سألت عنه عبد الحليم، ومصطفى عبده المدير الفني وقتها لفريق شربين، ونصحني بأن أسعى لضمه".

وكشف "تواصلت مع هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد الذي قال لي إنه عرض اللاعب على سموحة، ولكن رئيس النادي هناك قال له إنه لا يريد التوقيع مع ناشئين".

وأكمل حبيب "تعاقدنا معه بـ40 ألف جنيه، وكان مؤمن سليمان مدربا للفريق، تدرب معه وبعد شهر أتى أيمن المزين وحقق الصعود مع الفريق".

وأتم "انا من لقبته بدونجا لأن طريقة أدائه تشبه دونجا البرازيلي جدا".

وبعدها، تم تغيير اسم النادي لبيراميدز وبرزت نجومية دونجا التي مكنته من لعب 77 مباراة مع الفريق، و6 مباريات دولية مع منتخب مصر.

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