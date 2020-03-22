تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو في كرة القدم

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابا لجميع المنتخبات التي تأهلت إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) يفيد بتأجيل قرعة المنافسات.

وكان من المقرر أن تقام قرعة منافسات كرة القدم بالأولمبياد في 23 أبريل المقبل بمدينة زيورخ السويسرية.

وجاء تأجيل موعد القرعة بسبب انتشار فيروس كورونا والذي يجتاح العالم وتسبب في تجميد النشاط الرياضي بأغلب بلدان العالم.

ومن جانبه أكد شوقي غريب أنه تم التنسيق بين الجهاز الفني واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية للتعامل مع كافة التداعيات.

وذلك سواء أقيمت البطولة الأولمبية في موعدها أو إذا تم تأجيلها لموعد لاحق، وشدد على أن هناك تواصل دائم مع اللاعبين.

وكشف غريب أن ما يسري على المنتخب الأولمبي يسري على باقي المنتخبات التي تأهلت بسبب التوقف.

وتمنى غريب السلامة لجميع شعوب العالم من تأثير فيروس كورونا ليتجاوز الجميع المحنة في أقرب وقت.

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