خليك في البيت – طارق حامد ولعبة الـ8 أسئلة.. عن صعوبة اللعب ضد رونالدو وهازارد وفريقه الخماسي

الأحد، 22 مارس 2020 - 17:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق حامد

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

هذه المرة بالتعاون مع نادي الزمالك، وضيفنا هذه الليلة هو طارق حامد، الذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي، وينصحكم بالبقاء في المنزل.

ولأنه طارق حامد، لم يجب على 8 أسئلة فقط، بل على 9.

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أحرف لاعب في تاريخ مصر؟

حازم إمام الكبير، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

نجم عالمي أثر فيك؟

زين الدين زيدان وتشابي ألونسو

أصعب لاعب واجهته؟

إدين هازارد في مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا الودية، وبالطبع كريستيانو رونالدو.

شخصية رونالدو في الملعب غير طبيعية، أما هازارد فيهاجمك بالكرة وهذا أمر صعب جدا في كرة القدم.

أفضل بطولة حصلت عليها؟

الحصول على الدوري في موسم 2014/2015، والكونفدرالية في الموسم الماضي.

حلم تطمح لتحقيقه؟

الحصول على دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك، وتحقيق بطولة مع منتخب مصر.

أحلى يوم لك مع كرة القدم؟

يوم انضممت لنادي الزمالك، وبالطبع اللعب في كأس العالم.

لاعب معتزل كنت تتمنى اللعب معه؟

أحمد حسام ميدو.

ولاعب عالمي؟

تشابي ألونسو.

لاعب تشعر بالأمان لوجوده معك في الملعب؟

فريق الزمالك كاملا بلا استثناء، وفي المنتخب محمد صلاح وعبد الله السعيد.

كون فريقك الخماسي؟

عصام الحضري في المرمى، مع حازم إمام (الكبير)، وأحمد حسام "ميدو"، ومحمد صلاح، ومعهم طارق حامد.

فريق قوي :)

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طارق حامد الزمالك خليك في البيت كورونا
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