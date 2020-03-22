مروان محسن: كنا تائهين في مباراة الخمسة أمام صن داونز

الأحد، 22 مارس 2020 - 22:10

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - الساورة

أرجع مروان محسن مهاجم الأهلي الخسارة الثقيلة أمام صن داونز بخمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، لظروف غريبة لم يواجهها من قبل.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرح مروان عبر قناة الأهلي "كانت هناك أمور غريبة وغير طبيعية في الملعب، لدرجة إذا ناديت على لاعب، لا يسمعني وكأنه تائه".

وأضاف "لم نصدق ما حدث.. ولكن بعد ذلك تعاهدنا على تجاوز الأمر، وصرحت في بداية الموسم بأننا نتمنى مواجهة نفس الفريق".

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وأشار المهاجم الدولي "تكاتفنا سويا وأقصينا نفس الفريق".

وأتم مروان محسن تصريحاته "كل اللاعبين على قلب رجل واحد للفوز ببطولة إفريقيا الغائبة منذ سنوات، ولإسعاد الجماهير".

وتكررت مواجهة الأهلي أمام صن داونز في نفس الدور للموسم الحالي، لكن الكفة مالت هذه المرة للقلعة الحمراء، ليفوز الأهلي 3-1 في مجموع المواجهتين.

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