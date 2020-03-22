تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

الأحد، 22 مارس 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

باتت دورة الألعاب الأولمبية 2020، على الوشك التأجيل بشكل رسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء متفرقة من العالم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ذكرت أن اللجنة الأولمبية الدولية منعقدة بهيئتها التنفيذية اليوم في مقرها بمدينة لوزان، وأنها بصدد إعلان التأجيل رسميا هذا المساء، تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية بدورها.

هذه معلومة أكدها لـ موندو ديبورتيفو، خوان أنطونيو سامارانتش نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

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وشدد سامارانتش أن الأولمبياد "لن تُلغى تحت أي ظرف"، مشيرا إلى أن اللجنة ستتباحث في الأسابيع المقبلة الموعد الأنسب لإقامتها.

وكان مقررا أن تنطلق الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو، وتستمر حتى 9 أغسطس، قبل أن يحوم شبح كورونا حول الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

وتسبب فيروس كورونا في إلغاء العديد من البطولات المؤهلة للأولمبياد في مختلف المسابقات حول العالم، كما جعل إقامة حدث يشهد تنافس آلاف الرياضيين وحضور عشرات الآلاف من الجماهير في طور المستحيل.

ولم تعرف الأولمبياد تغييرا في موعدها أو إلغائها، منذ الحرب العالمية الثانية.

وسجلت اليابان 1007 حالة مصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة، توفي منهم 35 شخصا.

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