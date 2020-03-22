رئيس سموحة ينفي لوزير الرياضة اعتزام النادي تسريح مدربي ولاعبي فرق الناشئين

الأحد، 22 مارس 2020 - 16:51

كتب : عاطف شادي

فرج عامر

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة اعتزام ناديه تسريح ندربي أو لاعبي فرق الناشئين، خلال اتصال هاتفي مع أشرف صبحي وزير الرياضة، حسبما أعلنت الوزارة.

وأضافت وزارة الرياضة في بيان رسمي: "ثقتنا كبيرة في تحمل إدارات الأندية لمسئولياتها تجاه الأجهزة الفنية للفرق بالألعاب الرياضية المختلفة وقطاعات الناشئين، خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد".

وأكملت "كما أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديه ثقة كبيرة في مراعاة الأندية ومجالس إداراتها لظروف كافة العاملين والأجهزة الفنية التابعة لها".

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وأكدت الوزارة "لا نية لدى الأندية لتسريح مدربي قطاعات الناشئين بداعي توقف النشاط الرياضى وتوفيرا للنفقات، خاصة وأن النشاط الرياضى لم يتم إلغاؤه، لكنه معلق فقط لمدة أسبوعين، في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا".

مجلس الوزراء المصري قرر تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين لعدم تفشي فيروس كورونا في البلاد.

نادي سموحة يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

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