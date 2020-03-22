الإسماعيلي لـ في الجول: لا نريد التواصل مع اللاعبين الأجانب قبل ظهور الرؤية تجاه الدوري

الأحد، 22 مارس 2020 - 16:08

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

يرى نادي الإسماعيلي أنه من المبكر التحدث مع لاعبيه الأجانب وذلك حتى يتم تحديد الرؤية تجاه مسابقة الدوري المصري.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر بناء على تعليمات رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا وحتى نهاية الشهر الجاري مع توقعات بمد الفترة مجددا.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي لـ Filgoal.com: "لا توجد أي اتصالات مع لاعبينا الأجانب".

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وأضاف"نريد أن نعرف أولا مصير مسابقة الدوري ومتى سيكون موعد استئنافها".

وتابع المنياوي "سيتم التواصل معهم فور تحديد مصير الدوري ليتم استدعائهم في الفترة المحددة لانطلاق الدوري مجددا".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن أن مصير موعد استئناف الدوري ليس في يده في ظل الوضع الراهن.

وأوضح المنياوي "يتم متابعة المتواجدين من الأجانب في مصر للاطمئنان المستمر على أحوالهم وهما العراقي همام طارق والأوغندي باتريك كاندو".

وأتم المنياوي تصريحاته "حددنا يوم السبت المقبل موعدا لاستئناف تدريبات الفريق على استاد الإسماعيلية".

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الإسماعيلي فيروس كورونا الدوري المصري
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