وزير الرياضة يعلن: أحمد رمزي تبرع ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا في مصر

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة في مصر عن تبرع أحمد رمزي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ببعض ممتلكاته لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أشرف صبحي في بيانا رسميا، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بأحمد رمزي، وتبرع لاعب الزمالك السابق فيه بـ ببعض ممتلكاته في مصر في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا فقد قرر ان يتبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا بصندوق تحيا مصر.

من جانبه، ثمن أشرف صبحي من تصرف لاعب الزمالك المقيم في دولة الكويت، معبرا عن فخره بتلك الخطوة التي تنم عن حسه الوطني، ودوره المجتمعي المتميز مع العديد من زملائه الرياضيين الذى تسابقوا خلال الآونة الأخيرة في تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لوطنهم.

هذا وقد أعلن مجلس الوزراء عن فتح حساب بصندوق تحيا مصر في كافة البنوك المصرية على حساب 037037 لمواجهة الأزمات والكوارث.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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