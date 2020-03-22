تقرير نيجيري: وفاة مهاجم إينوجو رينجرز في حادث مروع

توفى إفيناي جورج مهاجم إينوجو رينجرز، اليوم الأحد في حادث مروري مروع.

وحسب التقارير النيجيرية، فإن إفيناي (26 عاما) كان في طريقه من مدينة إينوجو إلى لاجوس عاصمة نيجيرية أثناء توقف بطولة الدوري، وتعرض لحادث مروع بعد اصطدامه بمقطورة نقل.

إفيناي جورج كان بصحبة اثنين من زملائه في الفريق وقت حادث، لكن زميليه نقلا إلى المستشفى بعدما أصيبا بإصابات بالغة حسب التقارير.

المهاجم النيجيري شارك هذا الموسم مع الفريق في الكونفدرالية الإفريقية أمام بيراميدز والمصري، وسجل هدفا في كل فريق بالجوتين الخامسة والسادسة.

وتوقفت بطولة الدوري النيجيري في الوقت الحالي بقرار من الدولة لعدم تفشي فيروس كورونا.

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