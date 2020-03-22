إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

تعرض حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي للإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن المسحل قد أعلن إصابته بالفيروس.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف النشاط الرياضي بالسعودية وأغلب دول العالم بسبب سرعة انتشاره بين البشر.

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ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية حتى الآن إلى 392 حالة.

وكان الدوري السعودي قد توقف بعد مرور 22 جولة من المسابقة وقبل 8 جولات من النهاية.

ويحتل الاتفاق المركز العاشر في المسابقة برصيد 29 نقطة.

ولم يتم تحديد موعد عودة النشاط الرياضي مجددا بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.

وكان قد انتقل إلى صفوف النادي، وليد أزارو لاعب الأهلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

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