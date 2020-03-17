تقارير: رئيس ريال مدريد الأسبق أصيب بـ كورونا وحالته حرجة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 21:32

كتب : FilGoal

لورنزو سانز - ريال مدريد

ذكرت تقارير إسبانية، أن لورنزو سانز رئيس ريال مدريد الأسبق، أصيب بفيروس كورونا، وحالته حرجة.

إذاعة كادينا كوبيه، وصحيفة El Ideal de Granada الإسبانية أفادتا أن سانز (76 عاما) دخل العناية المركزة بالفعل.

وأفاد التقرير أن سانز نُقل إلى المستشفى في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الثلاثاء، بعد أن أصابته الحمى خلال الأيام الماضية.

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الأطباء أخبروا سانز أن عينته إيجابية بنسبة 99%، مما يضعه في حالة حرجة لتقدمه في العمر.

وترأس سانز نادي ريال مدريد بين عامي 1995 و2000، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا 1998 بعد غياب 32 سنة عن منصات التتويج.

لاحقا امتلك سانز نادي مالاجا بين عامي 2006 و2010، في وقتٍ تولى نجله، فيرناندو، رئاسة النادي الأندلسي.

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