يوفنتوس يعلن إصابة روجاني بـ فيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس إصابة دانييلي روجاني مدافعه بـ فيروس كورونا بعدما جاءت الفحوصات الطبية إيجابية.

النادي أعلن عبر بيان رسمي على موقعه إصابة لاعبه.

ويفعّل نادي يوفنتوس الإيطالي جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك من تواصل مع اللاعب.

وكان يوفنتوس قد منع لاعبي فريق تحت 23 عاما من التدرب مع الفريق الأول بعدما اُكتشفت حالة في الدرجة الثالثة للاعب واجه الفريق.

وخاض يوفنتوس المباراة الأخيرة له أمام إنتر في الدوري الإيطالي ولم يشارك إذ ظل المدافع البالغ 25 عاما على مقاعد البدلاء.

وظهر روجاني محتفلا بالانتصار الذي تحقق الأحد الماضي في غرفة ملابس السيدة العجوز بدربي إيطاليا وسط زملائه.

وشارك روجاني الموسم الجاري في 7 مباريات في جميع المسابقات بقميص السيدة العجوز.

وأعلنت إيطاليا إيقاف الدوري الإيطالي بشكل كامل حتى الثالث من أبريل المقبل.

وبدأت رابطة الأندية الإيطالية بحث سبل إنهاء الموسم وكيفية تحديد هوية البطل (طالع التفاصيل).

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