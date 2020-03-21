الإسماعيلي لـ في الجول: إصابة لاعبينا بـ كورونا شائعة.. مررنا بكل الفحوصات اللازمة

قال ناصر هريدي عضو الجهاز الطبي للإسماعيلي إن تقارير إصابة بعض من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد مجرد شائعات.

وتحدث هريدي لـFilGoal.com قائلا: "لا يوجد إصابات بمرض كورونا بين لاعبي الفريق".

وأضاف "ما يقال مجرد شائعات، كل أفراد البعثة التي سافرت للمغرب مروا بكل الفحوصات الطبية اللازمة عند عودتهم".

وأردف "تم الاطمئنان والمتابعة لحالة كل أفراد البعثة عبر العودة للإسماعيلي، والأمور كلها مطمئنة".

وشدد "قائمة المصابين لا تضم سوى فخر الدين بن يوسف الذي يعاني من مزق في العضلة الأمامية وموجود حاليا في تونس، وباهر المحمدي الذي خضع لراحة سلبية ويجري حاليا تدريبات تأهيلية بناء على توصيات الطبيب الألماني المعالج لإصابة ركبته".

بعثة الإسماعيلي عادت إلى مصر مؤخرا بعدما علقت ليومين في المغرب بعد غلق المجال الجوي المغربي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وكانت مباراة الإسماعيلي مع الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية قد تأجل بسبب إيقاف النشاط الرياضي في المغرب.

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