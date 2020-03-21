الأهلي يعلق تدريبات فريق الكرة والنشاط الرياضي ويغلق فروعه لنهاية مارس

قرر مجلس إدارة الأهلي إغلاق فروع النادي الثلاثة بداية من يوم الأحد وحتى نهاية مارس، مع تعليق تدريبات فريق الكرة والنشاط الرياضي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداء من الغد وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة".

وأضاف "ويقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانيًة في نهاية الشهر الحالي؛ لكن يبقى المعيار في ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين في جميع الأوقات".

وأكمل "جاء هذا القرار بعد المشاورات المكثفة التي أجراها اليوم محمود الخطيب مع أعضاء المجلس، وعقد أكثر من اجتماع بالإدارة التنفيذية، وقبلها اجتمع مع ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاستمرار تعليق تدريبات الفريق لحماية اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين، وهو ما حرص عليه رئيس الأهلي مع قطاع النشاط الرياضي وبقية قطاعات النادي بفروعه الثلاثة".

وأتم "وتم الانتهاء إلى القرار المشار إليه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذها مجلس الإدارة منذ بداية الأزمة للحفاظ على الصحة العامة لكل الأفراد".

وكان من المفترض أن يعود الأهلي للتدريبات غدا الأحد، قبل القرار الجديد.

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