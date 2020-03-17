يوفنتوس يعلن إصابة ماتويدي بـ كورونا

أعلن يوفنتوس إصابة بليز ماتويدي لاعب خط وسط الفريق بفيروس كورونا.

وأشار بيان يوفنتوس إلى أن اللاعب عزل نفسه ذاتيا في منزله منذ فترة وأن أعراض المرض لم تظهر عليه حتى الآن.

وأصبح ماتويدي ثاني لاعب في صفوف يوفنتوس يصاب بالفيروس بعد المدافع دانيلي روجاني.

وأصبح الدوري الإيطالي هو المسابقة الأكثر التي أصيب فيها لاعبين بالفيروس إذ أن هناك سبعة لاعبين من سامبدوريا أصيبوا به إلى جانب ثلاثة من فيورنتينا بالإضافة لماتويدي وروجاني.

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