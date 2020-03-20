رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي

الجمعة، 20 مارس 2020 - 21:35

كتب : FilGoal

عصام الحضري

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي السابق رسالتين إلى زملائه السابقين في الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي عقب رحيلهما عن القلعة الحمراء.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

عصام الحضري

النادي : معتزل

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لعاشور: "صديقي وأخي الصغير حسام عاشور:هذه هي كرة القدم متقلبة لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزءا من تاريخها".

وأضاف "ولك العبرة في أمثال كثيرة لكنني أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لأنه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن الـ34 عاما".

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فيما قال لإكرامي: "صديقي شريف إكرامي ما زالت أمامك السنين في حراسة المرمى فأنت من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي".

وأتم الحضري "أتمنى لك التوفيق في أي مكان تختاره فأنت مكسب وقائد داخل الملعب".

وتنتهي عقود عاشور وإكرامي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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