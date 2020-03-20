رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي السابق رسالتين إلى زملائه السابقين في الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي عقب رحيلهما عن القلعة الحمراء.

وقال الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لعاشور: "صديقي وأخي الصغير حسام عاشور:هذه هي كرة القدم متقلبة لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزءا من تاريخها".

وأضاف "ولك العبرة في أمثال كثيرة لكنني أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لأنه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن الـ34 عاما".

صديقي و اخي الصغير حسام عاشور :هذه هي كرة القدم (متقلبة) ، لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزء من تاريخها ، ولك العبرة في أمثال كثيره ،، لكنني أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لانه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن ال ٣٤ عاما #حسام_عاشور pic.twitter.com/bYhCOrqMVl — Essam El-Hadary (@ElHadary) March 20, 2020

فيما قال لإكرامي: "صديقي شريف إكرامي ما زالت أمامك السنين في حراسة المرمى فأنت من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي".

وأتم الحضري "أتمنى لك التوفيق في أي مكان تختاره فأنت مكسب وقائد داخل الملعب".

صديقي شريف إكرامي ما زالت أمامك السنين في حراسة المرمى فأنت من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي ... أتمنى لك التوفيق في أي مكان تختاره فأنت مكسب وقائد داخل الملعب@SEkramyofficial pic.twitter.com/rDTQ4EuAUk — Essam El-Hadary (@ElHadary) March 20, 2020

وتنتهي عقود عاشور وإكرامي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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