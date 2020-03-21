أحمد الشناوي يرد على "خوفه من المباريات الكبيرة".. وماذا حدث ضد صن داونز

رد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على ما يثار حول خوفه من خوض المباريات الهامة والكبيرة.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز

وقال الشناوي لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "لعبت مباراتي الوداد والنجم الساحلي خارج مصر مع الزمالك ولم أطلب الاستبدال رغم أن الكثير يفعل ذلك ويهرب".

وأضاف "في لقاء السنغال مع منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب لعبت مصابا بعد الحصول على بعض المسكنات وفي أحد الكرات كنت أقفز وسمعت صوت ارتطام في قدمي وتم استبدالي".

وأكمل "هنا نشر أحد الأشخاص إشاعة بأنني أخاف من المباريات الكبرى رغم أن بعد تلك المباراة وضعت قدمي في الجبس لشهر وظللت مصابا لثلاثة أشهر".

وتابع متسائلا "تعرضت لتمزق هل هذا يسمى خوف؟".

وواصل "لعبت ضد الأهلي مرات عديدة وفزت عليه وأنا مع بيراميدز وفزت على الزمالك وهذه مباريات كبيرة كلها شاركت فيها وشاركت في الكثير من المباريات الإفريقية".

مواجهة صن داونز

وانتقل الشناوي للحديث عن مواجهة ماميلودي صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 قائلا: "طلبت الاستبدال في لقاء الزمالك وصن داونز في نهائي إفريقيا لشعوري بإنني لست في حالة جيدة".

وأتم الشناوي حديثه "طلبت ذلك بعد الهدف الثالث لهم، تلك المرة الوحيدة طلبت الاستبدال لأنني شعرت لو أكملت اللقاء النتيجة سترتفع وطلبت المشاركة في الإياب ولكن مؤمن سليمان مدرب الزمالك قال سيتهمونك بالهروب لذا ستكون على مقاعد البدلاء".

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