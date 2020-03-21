ليبرون جيمس يختار نجومه المفضلين في كرة القدم

السبت، 21 مارس 2020 - 14:24

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

اختار ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية نجومه المفضلين في عالم كرة القدم.

واغتنم ليبرون الفرصة ورد على أسئلة المعجبين على حسابه على "إنستجرام" قائلا: "لاعب كرة القدم المفضل؟ هم قلائل، في البداية كل لاعب في ليفربول، مباشرة كل لاعب يلعب في ليفربول".

ويمتلك ليبرون البالغ 35 عاما أسهما في نادي ليفربول الإنجليزي بقيمة 6.5 مليون دولار.

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وتابع "كيليان مبابي، نيمار، كريستيانو رونالدو، جميعهم أساطير، أحبهم، هناك القليل منهم".

وأضاف "ميسي بالطبع فهو أسطورة، زلاتان إبراهيموفيتش؟ أنه مجنون لكنه رائع رغم ذلك".

ويلعب ليبرون لـ لوس أنجلوس ليكرز منذ عام 2018 بعد 4 سنوات قضاها مع كليفلاند كافاليرز.

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