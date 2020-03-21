تقرير: أزمة تواجه يوفنتوس حال عودة الدوري الإيطالي

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي أزمة حال تقرر عودة منافسات الدوري الإيطالي.

تبدأ الأندية الإيطالية في العمل على العودة لمنافسات الدوري الإيطالي مجددا في الرابع من أبريل المقبل.

نابولي أعلن عودة الفريق للتدريبات الجماعية بدءا من 25 مارس المقبل، وكذلك يُنتظر قرار لاتسيو بعودة الفريق أيضا للتدريبات (طالع أيضا).

وما زال يوفنتوس وإنتر وباقي الفرق دون قرار واضح بموعد العودة للتدريبات، ويبدو في إنهم بانتظار قرارات جديدة قبل نهاية موعد إيقاف المسابقة في 3 أبريل المقبل وفقا لصحيفة "كوييري ديللو سبورت".

ويتواجد 4 لاعبين خار ج إيطاليا في الوقت الحالي من البيانكونيري، إذ يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في البرتغال بمنزله منذ التاسع من مارس.

بينما عاد كل من الأرجنتيني جونزالو إيجوايين والألماني سامي خضيرة والبوسني ميراليم بيانيتش إلى بلادهم من أجل البقاء مع أسرهم عقب البقاء في الحجر الصحي أسبوعين.

عودة اللاعبين للتدريبات مجددا سيكون صعبا في الأيام المقبلة خاصة من هم خارج إيطاليا إذ لابد أن يخضع العائدين للحجز الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وهو ما يترك ماوريسيو ساري المدير الفني في مأزق في حال تقرر عودة الدوري الإيطالي يوم 4 أبريل عقب نهاية قرار التأجيل.

كما تعرض دانييلي روجاني وبلايز ماتويدي للإصابة بـ فيروس كورونا وكلاهما في الحجر الصحي حاليا.

وسيكون يوفنتوس مجبرا حال عاد الدوري من جديد لخوض المباريات دون الرباعي على الأقل حتى انتهاء إجراءات الحجر الصحي والتأكد من سلامتهم.

ولم تصدر أي قرارات جديدة من الاتحاد الإيطالي حول تأجيل المسابقات مرة أخرى أو عودتها بشكل كامل عقب نهاية المدة.

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