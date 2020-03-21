خبر في الجول – معلول جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلي فور عودتها

السبت، 21 مارس 2020 - 13:42

كتب : أحمد الخولي

معلول يهدي قميصه لـ مشجع لـ الأهلي - معلول - الأهلي

أنهى علي معلول برنامج العلاج الطبيعي الذي خضع له مؤخرا بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الظهير الأيسر التونسي أنهى برنامجه التأهيلي، وصار جاهزا بنسبة 100% للعودة للتدريبات الجماعية للفريق فور عودتها.

وعانى معلول من آلام بالعضلة الأمامية بعد مباراة الإياب أمام صن داونز في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، التي حسم فيها الأهلي التأهل لنصف النهائي بالتعادل 1-1 بهدف سجله معلول، بعد أن سجل مرتين في فوز الفريق 2-0 ذهابا.

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ومن المنتظر أن يعود الأهلي للتدريبات يوم الأحد ما لم يجد جديد في هذا الأمر.

وأوقف الأهلي تدريباته ومنح اللاعبين إجازة كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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