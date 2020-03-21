ثلاثي بورتسموث يصاب بـ كورونا بعد أسبوعين من مواجهة أرسنال

أعلن نادي بورتسموث الإنجليزي الذي ينافس في الدرجة الثالثة إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا.

اللاعبون هم جيمس بولتون، أندي كانون، وشون راجيت.

الإصابات الثلاثة تم الإعلان عنها بعد أسبوعين من مواجهة بورتسموث لأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يعد المدفعجية من أكثر الفرق تضررا من الفيروس المستجد.

الفيروس أصاب مدرب الفريق، ميكيل أرتيتا، قبل أن يعلن شفائه بعد ذلك.

وقال مدير النادي مارك كاتلين: "كرة القدم ليست محصنة ضد كورونا، لكن اللاعبين هادئين ويظهرون أعراضا بسيطة".

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