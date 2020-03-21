الاتحاد الصيني يعلن إصابة وو لي بـ فيروس كورونا مع إسبانيول

السبت، 21 مارس 2020 - 12:34

كتب : FilGoal

وو لي

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم إصابة اللاعب وو لي مهاجم إسبانيول الإسباني بـ فيروس كورونا.

وو لي

النادي : إسبانيول

إسبانيول

الاتحاد الصيني أصدر بيانه: "علم الاتحاد الصيني من نادي إسبانيول أنه وو لي لاعب المنتخب شُخصت حالته بالإصابة بـ فيروس كورونا".

"وو يتلقى العلاج بعد ظهور بعض الأعراض، ويتواصل الاتحاد الصيني مع النادي، وسنقدم له كل المساعدة اللازمة وفقا لكيفية تطور الظروف".

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"نآمل أن يتعافى وو سريعا. شكرا لكم على قلقكم".

وسبق أن أعلن نادي إسبانيول الإسباني، إصابة 6 من أفراده بـ فيروس كورونا، دون الإفصاح عن هويتهم.

اللاعب البالغ 28 عاما سجل 7 أهداف في 38 مباراة الموسم الجاري بقميص الفريق الإسباني.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية فأن البرازيلي دوريلتون أصيب بـ فيروس كورونا لاعب ميهيزو هاكا كأول لاعب في الصين عقب عودته من تايلاند.

عدد حالات الصين وصل إلى 80967 حالة ووفاة 3248 بسبب الفيروس.

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