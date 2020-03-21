فرج عامر: التزامنا بقرارات الدولة = مرور الأزمة.. وأردنا تكرار سيناريو ليفربول مع الأهلي

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة وعضو مجلس النواب أن التزام الشعب بتعليمات الدولة الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، ستعني مرور الأزمة حسبما وصف.

وقال عامر لقناة الزمالك: "صحة المواطن أولا، لكن لا نتمنى الضرر لكل الجهات، هناك الكثير من العاملين في كرة القدم بداية من المدربين واللاعبين ووصولا لعمال الاستاد".

وأردف "لابد من الالتزام بتعليمات الدولة لإسراع مرورنا من الأزمة، حياة الشعب المصري هي كرة القدم".

وانتقل عامر للحديث عن مباراة فريقه ضد الأهلي، والتي أوقف بها انتصارات متصدر الدوري المتتالية بالتعادل 1-1 حيث قال: "كان لدي ثقة أننا سنفوز على الأهلي ونكرر معه سيناريو توقف انتصارات ليفربول".

وأردف "الفوز على الأهلي ببطولة، إنه فريق عالمي ونحن (على قدنا)".

وأكمل "لا أريد الحديث عن التحكيم حتى لا يحزن جمال الغندور، لكننا لا نملك حظا مع الحكم محمد عادل".

وأتم "دائما ما نبلي بلاء جيدا ضد القطبين، والنتائج الجيدة ضدهما لها طعم خاص".

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