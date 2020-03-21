خليك في البيت – إسماعيل يوسف يختار لـ في الجول أصعب لقب مع الزمالك وأكثر من يعجبه في الأهلي

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

واستضاف FilGoal.com في حلقة الجمعة إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وتلك كانت إجابات إسماعيل يوسف على أسئلتنا وأسئلة المتابعين:

إيمانا منا بدورنا المجتمعي في محاربة فيروس كورونا😷#خليك_في_البيت - معانا النهاردة .. إسماعيل يوسف@IsmailYoussef جاهز يا كابتن؟😀 عشان يجاوب على بعض الأسئلة 🗣 pic.twitter.com/CwWecovyyK — FilGoal (@FilGoal) March 20, 2020

- شيء تمنيته ولم يحدث في مسيرتك؟

الاحتراف الخارجي

- لاعب تطمن لرؤيته في الملعب؟

إبراهيم يوسف الغزال وجمال عبد الحميد.

- سر لقب تيجانا؟

اسم اطلقه عليً جمهور الزمالك للشبه مع تيجانا نجم منتخب فرنسا والذي شغل مركز خط الوسط.

- الفيلم المفضل، المطرب والممثل المفضل لك؟

فيلم الرسالة، الكينج محمد منير، وأحمد زكي.

- ما هو سبب التحول من مجال التدريب والاتجاة للإدارة؟

ظروف النادي في ذلك التوقيت احتاجني إداريا.

- ما هي أكثر فترة مميزة بالنسبة لنادي الزمالك من وجهة نظرك؟

الفترة من 1984 وحتى 1996

- أفضل لاعب رأيته بعينك في نادي الزمالك؟

حسن شحاتة، إبراهيم يوسف، أحمد رمزي، حازم إمام، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد صبري، أشرف قاسم، جمال عبد الحميد، تامر عبد الحميد دونجا.

- ما هو ناديك الأوروبي المفضل؟

برشلونة الإسباني

- مع استكمال مسابقة الدوري أو إلغاؤه بسبب فيروس كورونا؟

اعتقد أن صحة الشعب أهم بكثير وربنا يستر على الجميع.

- أكثر من من يعجبك في الأهلي سابقا وحاليا؟

علاء ميهوب وحاليا عمرو السولية.

- من أمهر من لعب بجوارك؟

حمادة عبد اللطيف، رضا عبد العال، أحمد الكأس، حازم إمام، محمد صبري، عفت نصار.

- من أفضل مهاجم جاورته؟

جمال عبد الحميد وحسام حسن.

- ما هو أصعب ملعب خاض عليه مباراة خارج مصر؟

ملعب ستشنيري في نيجيريا وانتهت المباراة بالخسارة بهدف دون مقابل، وفزنا في مجموع اللقائين بمصر بنتيجة 3-1.

- أصعب بطولة فزت بها مع الزمالك؟

دوري أبطال إفريقيا 1996.

- من هو أفضل لاعب وسط دفاعي في آخر 20 عاما؟

تامر عبد الحميد "دونجا" وطارق حامد.

- ما هي أفضل مباراة لك مع الزمالك؟

أمام كانون ياوندي الكاميروني عام 1986.

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