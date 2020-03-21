دونجا يعلن تجديد تعاقده مع بيراميدز

أعلن نبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط بيراميدز تجديد تعاقده مع النادي لأربع سنوات مقبلة.

نبيل دونجا النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال دونجا لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "كان يتبقى لي موسم واحد فقط في تعاقدي والنادي أبدى رغبته في تجديد تعاقدي".

وأكمل "جددت تعاقدي منذ فترة لأربع سنوات".

وأضاف "أنا سعيد في بيراميدز وأشعر بالراحة وأركز معه بقوة في كل البطولات والكونفدرالية تحديدا".

وأتم دونجا "رحيلي عن النادي يكون عن طريق الإدارة هذا ليس شأني".

وشارك دونجا الموسم الجاري مع بيراميدز في 23 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

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