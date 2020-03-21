دونجا يعلن تجديد تعاقده مع بيراميدز

السبت، 21 مارس 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

نبيل دونجا - بيراميدز - أسوان

أعلن نبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط بيراميدز تجديد تعاقده مع النادي لأربع سنوات مقبلة.

نبيل دونجا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال دونجا لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "كان يتبقى لي موسم واحد فقط في تعاقدي والنادي أبدى رغبته في تجديد تعاقدي".

وأكمل "جددت تعاقدي منذ فترة لأربع سنوات".

أخبار متعلقة
أحمد الشناوي: الأهلي لم يفاوضني.. وقدوم إكرامي لـ بيراميدز لا يعني رحيلي نادر شوقي يرد عبر في الجول على بيان بيراميدز: قدمتوا عرضا لـ فتحي مدرب الرجاء: مشاركة أحداد أمام الزمالك ضرورية.. يجب حل الأمر

وأضاف "أنا سعيد في بيراميدز وأشعر بالراحة وأركز معه بقوة في كل البطولات والكونفدرالية تحديدا".

وأتم دونجا "رحيلي عن النادي يكون عن طريق الإدارة هذا ليس شأني".

وشارك دونجا الموسم الجاري مع بيراميدز في 23 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي

الأهلي يعلن موافقته على رغبة إكرامي بالرحيل

الأهلي يٌبلغ حسام عاشور بعدم التجديد

الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي لا يحتاج جراحة

أفشة يحكي عن أصعب 4 ساعات قبل انضمامه لـ الأهلي

دونجا بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد الشناوي يرد على "خوفه من المباريات الكبيرة".. وماذا حدث ضد صن داونز 3 ساعة | الدوري المصري
دونجا يعلن تجديد تعاقده مع بيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
أحمد الشناوي: الأهلي لم يفاوضني.. وقدوم إكرامي لـ بيراميدز لا يعني رحيلي 4 ساعة | الدوري المصري
عكس قرارات الاتحاد الإيطالي.. نابولي يعلن عودته للتدريبات 5 ساعة | أوروبا
هكذا تنافس نجوم الفن والرياضة في تحدي البقاء بالمنزل 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب الرجاء: مشاركة أحداد أمام الزمالك ضرورية.. يجب حل الأمر 5 ساعة | إفريقيا
ديبالا ينفي إصابته بـ فيروس كورونا 5 ساعة | أوروبا
ذا أثليتيك: تخفيف لوائح قوانين اللعب المالي النظيف بسبب فيروس كورونا 6 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 2 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 3 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟ 4 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور
قد ينال إعجابك