أحمد الشناوي: الأهلي لم يفاوضني.. وقدوم إكرامي لـ بيراميدز لا يعني رحيلي

السبت، 21 مارس 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - الأهلي - بيراميدز

قال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز إن الأهلي لم يفاوضه لضمه إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة أو يتحدث مع وكيله.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

وقال الشناوي لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت" تعليقا على الأنباء المثارة: "الأهلي لم يفاوضني ووكيلي لم يبلغني بأي شيء".

وأضاف "ربما وضع الأهلي عدة حراس مرمى في حسبانه في ظل رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم لكن لا توجد مفاوضات بيننا".

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وأكمل "تعاقدي مع بيراميدز ممتد لعامين ونصف والنادي أبلغني برغبته في التجديد لي أثناء عودتنا من زامبيا بعد خوض أحد المباريات في الكونفدرالية".

وعن رأيه في قرار إكرامي بالرحيل عن الأهلي: "هو يستطيع اللعب لعدة سنوات أخرى وبالتأكيد يرى أن ذلك قرار صحيح بالنسبة له في ظل عدم مشاركته مؤخرا".

وبسؤاله هل لو انضم إكرامي لبيراميدز يعني رحيله عن الفريق وأجاب "لا لماذا أرحل؟ سأبقى أنا سعيد في النادي وكل شيء يسير جيدا وهو ناد بمواصفات أوروبية".

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