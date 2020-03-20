ديبالا ينفي إصابته بـ فيروس كورونا

نفى الأرجنتيني باولو ديبالا الشائعات التي تشير لإصابته بـ فيروس كورونا، وطالب الجميع البقاء مثله في المننزل.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وانتشرت بعض التقارير التي تفيد بإصابة اللاعب في ظل إصابة زميله دانييلي روجاني وبلايز ماتويدي بـ فيروس كورونا.

ديبالا قال عبر حسابه على إنستجرام "نحن فريق كبير، لا أحد يهتف لهذا أو ذلك، أو حتى للألوان السياسية، نصيحتي هي أن تبقوا جميع في المنزل مثلما أفعل".

وأضاف "إصابتي بـ فيروس كورونا شائعة خاطئة، وتلك ليست القضية، رغم أنني أظل في الحجر الصحي مثلي مثل الجميع".

وأكمل "في الأيام القليلة المقبلة، سأجري فحصا وآمل ألا أكون مصاب بالفيروس، وإذا جاء العكس، سأواصل البقاء في الحجر الصحي".

وتابع "علينا شكر الأطباء والممرضين الذين يعرضون صحتهم للخطر عما يفعلوا، وأحيي من فقدوا أحبائهم".

وأتم "الناس تعمل بجد لإيجاد العلاج، وآمل في إيجاده سريعا وألا تكون هناك حالات جديدة، الأمر ينتشر سريعا في إيطاليا وآمل أن تُحل في أقرب".

وقدم ديبالا نصيحة أيضا للشعب الأرجنتيني "دعونا نوضح أن هذا الفيروس لن يتم التقليل من قيمته، لأننا نتحدث الآن عن إيطاليا باعتبارها البلد الأكثر إصابة لدينا ولا نريد أن يحدث هذا في الأرجنتين، إذا ربما لا يوجد شخص فهم حقيقة الوضع، كونوا حذرين واحترموا القواعد".

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