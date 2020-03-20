أقدم من الدوري المحلي.. ما هي بطولات الولايات في البرازيل

لا يوجد أفضل من الحفاظ على العادات، خاصة إن استمرت لما يزيد عن 100 عام.

في البرازيل تحتل بطولات الولايات مكانة كبيرة بين الأندية والمشجعين، فكل ولاية من بين الـ 27 تمتلك المسابقة الخاصة بها.

بلاد السامبا تمتلك الاتحاد البرازيلي المسؤول عن المسابقات المحلية، وفي نفس التوقيت تمتلك 27 اتحادا محليا لكل ولاية ولجمعيها نظامها الخاصة.

الدوري البرازيلي بدأ فقط عام 1959 وتغييرت مسمياته 3 مرات، لذلك فأن مسابقات الولايات ما تحظى بشعبية طاغية كوّنك تتنافس مع منافسك المباشر بشكل سنوي داخل الولاية ذاتها.

بينما بطولة ولاية ساو باولو (كامبيوناتو باوليستا) انطلقت منذ عام 1902، أي من قبل بداية مسابقة الدوري 57 عاما.

ولأن مساحة البرازيل جغرافيًا كبيرة، قد تسافر الجماهير ما يقارب 900 كيلومتر من أجل مشاهدة مواجهة جريميو أمام بالميراس على سبيل المثال في الدوري.

تتنافس في كل ولاية الأندية المحلية الخاصة بها على اللقب المحلي، كل الأندية في جميع الدرجات تشارك في المسابقات.

وعادة ما تبدأ منافسات بطولات الولايات من فبراير وحتى الأول من مايو، ولكل ولاية نظامها الخاص بها والمختلف عن الأخرى.

لذلك مسابقات الولايات تعطي فرصة للفرق الأدنى بمواجهة الأندية الجماهيرية الكبيرة، فلا عجب إذا رأيت قائمة فلامنجو حاليا تشارك أمام فريق لا يتخطى عدد جماهيره في المدرجات 50 مشجعا، ولم يُكمل قائمة بدلاءه.

ودائما ما أسفرت مسابقات الولايات عن مباريات دربي أو كلاسيكو ظلت تاريخية بين الفرق، فالبرازيل تمتلك ما يزيد عن 100 دربي، لكنها لا تمتلك كلاسيكو خاص بها على سبيل المثال فالأمر يتعلق بكل ولاية.

فلامنجو ضد فلومينينسي، بالميراس وساو باولو، كورتيبا وأتليتكو باراناينسي، إنترناسيونال وجريميو، بالإضافة لعديد المواجهات المختلفة.

استفادة من المسابقات المحلية:

البرازيل تمتلك 4 درجات لمسابقات الدوري، درجة أولى، ثانية، ثالثة ورابعة، وتحُدد الأندية المشاركة عن طريق نظام الصعود والهبوط.

الدرجة الرابعة تضم 68 ناديا، 4 تهبط من الدرجة الثالثة، والـ 64 تتوزع على باقي الولايات والذي يتأهل إليها أفضل 3 أندية لا تشارك في الدرجات الثلاثة الأولى من كل ولاية في النسخة الجديدة.

ودائما ما تكون مسابقات الولايات بداية لميلاد ناد جديد، ساو كايتانو كأفضل مثال تأسس عام 1989 وبدء من مسابقة ولاية ساو باولو ومن ثم الدرجة الرابعة للدوري البرازيلي وآخد يتحسس طريقة في الدرجات المحلية حتى وصل للدوري البرازيلي عام 2001 ومن ثم وصل لنهائي كوبا ليبرتادوريس في 2002 وخسر من أولمبيا البارجوياني.

ويتأهل بطل كل ولاية ووصيفه إلى كأس البرازيل مباشرة، وأيضا فرصة للمشاركة في بطولات محلية بين كوبا نورديستي (كأس الشمال الشرقي) وكوبا فيردي (الكأس الأخضر).

مسابقات الولايات الأهم:

باوليستا (ولاية ساو باولو): كورنثيانز (30 لقبا) – بالميراس (22) – سانتوس (22) – ساو باولو (21).

كاريوكا (ولاية ريو دي جانيرو): فلامنجو (35 لقبا) – فلومينينسي (31) – فاسكو دا جاما (24) – بوتافوجو (21).

باراناينسي (ولاية باراناينسي): كورتيبا (38 لقبا) – أتليتكو باراناينسي (25).

جاوتشو (ولاية ريو ديل سول): إنترناسيونال (45 لقبا) – جريميو (38).

مينيرو (ولاية ميناس جرايس): أتليتكو مينيرو (44 لقبا) – كروزيرو (37).

تاريخية المسابقات لا تعنى أن جميع الفرق تهتم بها، فريق أتليتكو باراناينسي على سبيل المثال فضّل في السنوات الأخيرة المشاركة بفريق الشباب بدلا الفريق الأول لإتاحة أكبر فرصة للاعبين للراحة.

ودائما ما أظهرت تلك المسابقات لاعبين شباب بدأوا في التألق بشكل سريع ومن ثم صاروا نجوما وانتقلوا لاحقا للدوريات العالمية ينثرون سحرهم.

فيما تستعد بها أندية أخرى للموسم الجديد كبداية لوضع أسس وأفكار الفرق للمنافسة في الموسم الجديد مع المدير الفني.

وقد يدفع مدربين الثمن حال الفشل، كما أنها تكون بمثابة استعداد مبكر للأندية البرازيلة الكبيرة التي تشارك في بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا.

البدلاء يشاركون محليا في المقابل يشارك القوام الأساسي في البطولة القارية من أجل مزيد من الاستعداد البدني والذهني للفريق ومزيد من الانسجام، خاصة لأن بطولة الدوري تبدأ عقب نهاية دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس على سبيل المثال.

ستظل مسابقات الولايات تمثل تراثا للأندية البرازيلية لن يُستغنى عنه ويتواصل حتى لو اختلفت الأفكار.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي

الأهلي يعلن موافقته على رغبة إكرامي بالرحيل

الأهلي يٌبلغ حسام عاشور بعدم التجديد

الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي لا يحتاج جراحة

أفشة يحكي عن أصعب 4 ساعات قبل انضمامه لـ الأهلي