لاعبو الدوري يجيبون لـ في الجول كيف يقضون وقتهم في منازلهم.. ورسالة للجمهور

توقف النشاط الكروي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا فكيف يقضي اللاعبون تلك الأيام في منازلهم وما هي التدريبات التي يقومون بها؟

عمار حمدي

لاعب طلائع الجيش المعار من الأهلي تحدث لـFilGoal.com قائلا: "حاليا لا أترك المنزل نهائيا وأقوم بغسل يدي بشكل مستمر".

وأضاف "لا أصافح أي شخص حال تركي المنزل للضرورة القصوى، وحتى لعبي بلايستيشن مع أصدقائي لا أفعله".

وعن كيف يتدرب حاليا قال: "الجهاز الفني لطلائع الجيش أرسل لي تدريبات خاصة أقوم بها في المنزل مثل الركض وتدريبات بدنية تتعلق بتنشيط العضلات بشكل مستمر".

أما عن كيف يتغلب الجمهور على العزل قال: "أعلم إنها فترة صعبة ولكن علينا التكاتف سويا للتغلب على هذا الفيروس".

أسامة جلال

مدافع إنبي تحدث لـFilGoal.com قائلا: "لن أتجمل، في البداية اعتقدت أن الأمر مثل الأنفلونزا لكن بعد ذلك أدركت مدى أهمية وخطورة الموقف وعزلت نفسي في منزلي ولا أتركه إلا للضرورة".

وعن تدريباته قال: "هي تدريبات اعتيادية وحاليا أنا متواجد في طنطا لذا أتدرب في النادي بشكل منفرد للحفاظ على لياقتي البدنية".

ووجه أسامة جلال نصيحة للجمهور قائلا: "جلوسك في منزلك ليس لحمايتك فقط بل لحماية عائلتك وأصدقائك وبالنظر لما حدث في بعض البلدان الأخرى، علينا التحلي بالوعي لإنقاذ الجميع".

محمد سمير

مدافع المقاولون العرب قال لـFilGoal.com: "أمكث في منزلي ولا أقوم بأي زيارات عائلية مؤخرا".

وتابع "أقوم بتدريبات بدنية مكثفة وأركض يوما لساعة للحفاظ على وزني، بالطبع الأمر صعب ليس مثل النادي ولكن هذه هي الظروف وعلينا التكيف عليها جميعا".

وعن نصيحته للجمهور قال محمد سمير: "العزل المنزلي أمر ليس فيه شيء خاطئ بل هو الصواب، ربما نتغلب على الملل بالجلوس مع أسرنا ومشاهدة الأفلام أو لعب البلايستيشن أو أي شيء آخر".

وأكمل "على الكل البحث عما يحبه في منزله ويقوم به للتغلب على الملل".

أحمد ياسر

لاعب المصري تحدث لـFilGoal.com قائلا: "أثناء عزل نفسي في منزلي أتدرب بشكل قوي لساعتين يوما للتغلب على إيقاف النشاط الكروي".

وأكمل "الأزمة ليست سهلة ولن نعبرها سوى بتكاتفنا جميعا، علينا بالخوف على أسرنا فنحن رأينا ما حدث في الدول الأوروبية".

حسام حسن

لاعب سموحة قال لـFilGoal.com: "مثل زملائي في الفريق أتدرب يوميا بشكل منفرد بناء على تعليمات النادي وألتزم بالمكوث في المنزل".

وأتم "على الجميع الانصات لتعليمات وزارة الصحة فهذا لسلامتنا جميعا".

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