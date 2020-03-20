خبير ألماني: لا أتوقع عودة كرة القدم حتى 2021

كشف جوناس شيميدت خبير ألماني في علم الفيروس أنه لا يتوقع عودة كرة القدم حتى 2021.

وقال شيميدت لـ "NRD": "لا اعتقد أنه علينا الحديث عن لعب كرة القدم في أبريل مرة أخرى".

وتابع "ليس حتىى خلف أبواب مغلقة، لأن هناك توقع أن يتجمع الناس من أجل المشاهدة في منازلهم".

وأضاف "أنا مقتنع أنه بتلك الطريقة سوف نبدأ اللعب مرة أخرى في العام المقبل".

وأتم "لا اعتقد أنه من الواقعي التفكير في أن الموسم الحالي سوف يكتمل".

الدوريات الأوروبية متوقفة حتى الآن من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، وقد تبدأ الدوريات في العودة مجددا مع نهاية أبريل أو مايو المقبل لاستكمال الموسم.

وتأجلت مسابقتي كوبا أمريكا ويورو 2020 لتقام في صيف 2021، بينما لم يُكشف بعد عن مستقبل أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها الصيف الجاري بعد.

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