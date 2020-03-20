خبير ألماني: لا أتوقع عودة كرة القدم حتى 2021

الجمعة، 20 مارس 2020 - 19:14

كتب : FilGoal

كورونا وكرة القدم

كشف جوناس شيميدت خبير ألماني في علم الفيروس أنه لا يتوقع عودة كرة القدم حتى 2021.

وقال شيميدت لـ "NRD": "لا اعتقد أنه علينا الحديث عن لعب كرة القدم في أبريل مرة أخرى".

وتابع "ليس حتىى خلف أبواب مغلقة، لأن هناك توقع أن يتجمع الناس من أجل المشاهدة في منازلهم".

أخبار متعلقة
تتويج تاريخي في دوري السلفادور بسبب فيروس كورونا من بينهم ثنائي أرسنال.. سيون يفسخ تعاقده مع 9 لاعبين بسبب فيروس كورونا الثالث في الدوري الألماني.. فرانكفورت يعلن إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا وكيله: الأهلي لم يبلغ رمضان صبحي بأي عقوبة.. وكورونا يؤجل مفاوضات تجديد الإعارة

وأضاف "أنا مقتنع أنه بتلك الطريقة سوف نبدأ اللعب مرة أخرى في العام المقبل".

وأتم "لا اعتقد أنه من الواقعي التفكير في أن الموسم الحالي سوف يكتمل".

الدوريات الأوروبية متوقفة حتى الآن من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، وقد تبدأ الدوريات في العودة مجددا مع نهاية أبريل أو مايو المقبل لاستكمال الموسم.

وتأجلت مسابقتي كوبا أمريكا ويورو 2020 لتقام في صيف 2021، بينما لم يُكشف بعد عن مستقبل أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها الصيف الجاري بعد.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي

الأهلي يعلن موافقته على رغبة إكرامي بالرحيل

الأهلي يٌبلغ حسام عاشور بعدم التجديد

الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي لا يحتاج جراحة

أفشة يحكي عن أصعب 4 ساعات قبل انضمامه لـ الأهلي

فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عكس قرارات الاتحاد الإيطالي.. نابولي يعلن عودته للتدريبات 21 دقيقة | أوروبا
هكذا تنافس نجوم الفن والرياضة في تحدي البقاء بالمنزل 36 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الرجاء: مشاركة أحداد أمام الزمالك ضرورية.. يجب حل الأمر 38 دقيقة | إفريقيا
ديبالا ينفي إصابته بـ فيروس كورونا 41 دقيقة | أوروبا
ذا أثليتيك: تخفيف لوائح قوانين اللعب المالي النظيف بسبب فيروس كورونا ساعة | أوروبا
نادر شوقي يرد عبر في الجول على بيان بيراميدز: قدمتوا عرضا لـ فتحي ساعة | الدوري المصري
كتاب في البيت - أنا إبراهيموفيتش.. (3) عن الشخص الذي جعلني أعيش أقوى لحظات رعب في حياتي 2 ساعة | حكايات في الجول
رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 2 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 3 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟ 4 رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك