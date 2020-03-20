تتويج تاريخي في دوري السلفادور بسبب فيروس كورونا

استفاد أونس ديبورتيفو من قرار الاتحاد المحلي في السلفادور وحقق لقب الدوري لأول مرة في تاريخه بسبب فيروس كورونا.

نادي أونس ديبورتيفو السلفادوري عاش تجربة مليئة بالإثارة سريعا، رغم أن النادي تأسس فقط في 20 أغسطس 2019 أي لم يكمل عامه الأول بعد.

في يوليو 2019 قرر اتحاد الكرة في السلفادور -أحد دول أمريكا الشمالية- ضم ناد جديد للمشاركة في الدوري بدلا من نادي باساكوينا الذي فقد رخصته في المشاركة بسبب الديون.

مُلاك النادي تقدموا للاتحاد بالمصاريف اللازمة للحصول مقعد باساكوينا وأُعلنت مشاركة النادي في 12 يوليو 2019.

مسابقة الدوري في السلفادور مقسمة إلى "أبرتورا" و"كلاوسورا" وفي المرحلة الأولى من الموسم كان الفريق الأقل حصدا للنقاط وتذيل جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 22 مباراة.

مرحلة كلاوسورا شهدت تطورا في أداء الفريق مع ضم عددا من اللاعبين بالإضافة لتغيير الطاقم الفني.

الفريق بعد مرور 11 جولة –منتصف المسابقة- تصدر جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه.

وعلى الرغم من تبقي 11 مباراة في المرحلة بالإضافة للمرحلة النهائية –أدوار إقصائية- لتحديد البطل، قرر الاتحاد السلفادوري إعلان الفريق بطلا لمرحلة كلاوسورا 2020، بسبب فيروس كورونا.

النادي تُوج بلقب الدوري بعد 7 أشهر فقط من تأسيسه وسيشارك في نسخة 2021 من دوري أبطال الكونكاكاف ممثلا للبلاد.

فإذا كان لفيروس كورونا أثرا على كرة القدم حول العالم فهناك من خدمه التوفيق وفاز بلقب الدوري.

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