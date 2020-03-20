من بينهم ثنائي أرسنال.. سيون يفسخ تعاقده مع 9 لاعبين بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 - 17:54

كتب : FilGoal

يوهان دجورو - ألكسندر سونج - ثنائي سيون السويسري

فسخ نادي سيون السويسري تعاقده مع 9 لاعبين –من بينهم ثنائي أرسنال السابق- بسبب رفضهم تسوية رواتبهم أثناء توقف فعاليات كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

كريستيان كوستنتين رئيس النادي أرسل رسائل لجميع اللاعبين عبر تطبيق "واتس آب" مطالبا بتسوية الرواتب في ظل توقفهم عن اللعب بالحصول على 9600 فرنك سويسري.

بعض اللاعبين رفضوا التسوية والآخر لم يرد، وانتهى الأمر بفسخ تعاقد 9 لاعبين، دون إنذار.

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اللاعبون هم: الكاميروني ألكسندر سونج – السويسري يوهان دجورو – الكاميروني كريستيان زوك – قائد الفريق السويسري بيتجام كاسامي – الألباني إيرمير لانجيني – الإيفواري إكسافير كواسي – السنغالي بيريما نيدوي – السويسري ميكائيل فيشانيتي – الإيفواري سيدو دومبيا.

اتحاد اللاعبين السويسريين احتج على قرارات النادي واصفا إياها بالغير عادلة وطالب بإعادة اللاعبين مرة أخرى.

وكان لاعبو بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قد وافقوا على تخفيض أجورهم في إطار مساعدة النادي على دفع أجور الموظفين.

بينما تعهد نادي مانشستر يونايتد بدفع رواتب جميع اللاعبين والعاملين بالنادي حتى إذا ألغي الموسم في الدوري الإنجليزي أو أقيم بدون حضور جماهيري.

الدوري السويسري توقف في الأول من مارس الماضي وتتبقى على نهايته 13 جولة.

ويحتل سيون المركز الثامن من 10 فرق بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

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