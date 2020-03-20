رومينيجه: يجب أن نكون مثالا يحتذى به.. هدفنا هو وقف انتشار الفيروس

الجمعة، 20 مارس 2020 - 16:05

كتب : FilGoal

رومينيجه

قال كارل هاينزه رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ إن فريقه يجب أن يكون مثالا يحتذى به لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وصرح رومينيجه حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحاول أن نصبح مثالا يحتذى به، لدي شعور أن الكثير من الناس لم يفهموا بعد حقيقة الوضع".

وأضاف "نظريا يمكن للاعبينا أن يتدربوا في مجموعات من ٥ لاعبين بطريقة منظمة في مدينتنا الرياضية، لأن تلك وظيفتهم".

أخبار متعلقة
وكيله: الأهلي لم يبلغ رمضان صبحي بأي عقوبة.. وكورونا يؤجل مفاوضات تجديد الإعارة الثالث في الدوري الألماني.. فرانكفورت يعلن إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا المصري يطلب برنامج أستون فيلا للتعامل مع فيروس كورونا

وواصل "لكن علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور أرقام العدوى، يجب أن نتصرف بطريقة مبدعة وأن نلتزم".

وأتم "حاليا، هدفنا الوحيد هو أن نبطئ من انتشار العدوى".

ألمانيا هي ثالث أكثر دولة تفشى بها فيروس كورونا في قارة أوروبا بتسجيل ١٦ ألف و٦٢٦ حالة حتى مساء الخميس و٤٤ حالة وفاة و١١٥ حالة تعافي.

فيروس كورونا تسبب في توقف نشاط كرة القدم حول العالم، وتأجلت عدد من المسابقات أبرزها الدوريات الخمس الكبرى ودوري الأبطال والدوري الأوروبي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ لـ في الجول: تجديد سليمان لم يستغرق وقتا.. والجمهور لا ينسى تلك المواقف

صحيفة تركية: النني وبشكتاش يقنعان تريزيجيه بالعودة لـ تركيا

ميرور: استمرار موسم الدوري الحالي قد يتسبب في إلغاء أحد الكأسين في إنجلترا

خليك في البيت – هيثم فاروق يختار لـ في الجول أصعب منافس ولاعب كان يطمئن بمزاملته

هيجيتا ينشر لقطته الأشهر مع ميلا: الصحة أولا.. الزموا منازلكم

في ألمانيا فيروس كورونا كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الأهلي يعلن موافقته على رغبة إكرامي بالرحيل نهاية الموسم 33 دقيقة | مصر
بيراميدز يمدد فترة الراحة السلبية للاعبيه حتى نهاية الشهر ساعة | أوروبا
بيان رسمي – الأهلي يٌبلغ حسام عاشور بعدم التجديد.. وخطوات استثنائية لتكريمه ساعة | الدوري المصري
رومينيجه: يجب أن نكون مثالا يحتذى به.. هدفنا هو وقف انتشار الفيروس ساعة | أوروبا
حسام عاشور لـ في الجول: الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب في ناد آخر ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي لا يحتاج جراحة.. وتأجيل عودة التدريبات 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس لا ليجا يحدد موعد مقترح لعودة الدوري وطريقة لعب المباريات 2 ساعة | أوروبا
تمديد غلق نادي الزمالك أسبوع 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 2 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 3 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟ 4 رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك