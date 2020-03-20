رئيس لا ليجا يحدد موعد مقترح لعودة الدوري وطريقة لعب المباريات

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن بطولة الدوري قد تبدأ في منتصف أو نهاية مايو وحتى نهاية شهر يونيو، مشيرا إلى أن استئناف اللعب سيكون منوطا بقرار الحكومات وليس "لا ليجا". وذلك في تصريحاته لصحيفة "إل بايس" الإسبانية.

وصرح تيباس قائلا: "استئناف أو إنهاء الموسم الحالي هما أمران متلاحمان".

وأضاف "السيناريو الرئيسي هو أن نعود في منتصف أو نهاية مايو ونلعب حتى نهاية شهر يونيو".

وواصل "السيناريو سيعتمد كذلك على وجود بعض مباريات دوري الأبطال التي ستلعب في نهاية الأسبوع، ما يمنحنا بعض الوقت والمساحة لبداية مباريات بعض الأندية في وقت آخر".

وأكمل "نعمل مع الدوريات مثل الدوري الإيطالي الذي لديه ١٤ أسبوعا متبقيا والدوري الدنماركي الذي يتبقى له ١٥ أسبوع".

وتابع "قرار يويفا بتأجيل بطولة اليورو خدمنا جيدا لكي نحاول إنهاء تلك الدوريات".

واستطرد "نحاول حساب الأيام بطريقة مناسبة لإقامة المباريات حتى قبل أن يعلن يويفا قراره، كانت تلك مرحلة عرفنا أننا سنصل إليها ونعمل على تواريخ بداية مختلفة".

وتابع "هنا عليك أن تعمل بأثر رجعي، أن تحاول أن تضع تاريخا للعب وترى الخيارات المتاحة التي قد تظهر".

وأتم "سنبدأ اللعب بعد الحصول على تصريح طبي كامل، لكن ذلك الأمر لا يعتمد علينا إنما على الحكومات في الدول المختلفة، إن ضمنوا استمرار اللعب سنلعب".

تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف مسابقات كرة القدم وأبرزها الدوريات الخمس الكبرى بما فيها إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ذلك التوقف بالطبع سيكلف العملاق الكتالوني ملايين.

إسبانيا هي ثاني أكثر دولة في أوروبا تفشى بها فيروس كورونا بـ١٩ ألف و٩٨٠ إصابة و١٠٠٢ حالة وفاة و١٥٨٨ حالة تعافي حتى مساء الخميس.

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