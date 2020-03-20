تمديد غلق نادي الزمالك أسبوع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، مد فترة إغلاق النادي لمدة أسبوع آخر قابلة للتجديد.

ويأتي قرار مجلس الزمالك، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا، وتماشيا مع قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بإغلاق الأندية.

كان مجلس الوزراء المصري قد قرر تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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