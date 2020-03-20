حوار في الجول - محمود أبو الدهب: أخطاء المدافعين كارثية.. ولست راضيا بـ"الكوتة" في جهاز المنتخب

مدافعو مصر يرتكبون أخطاء كارثية ومستواهم لا يعجنبي إطلاقا. ولست راضيا عن جهاز منتخب مصر الحالي وتكوينه بنظام الكوتة لإرضاء الكل. محمود أبو الدهب لاعب الأهلي والمصري السابق أبدى رأيه في كل القضايا الحالية.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع محمود أبو الدهب، تحدث فيها عن كل ما يتعلق بالكرة المصرية في الوقت الحالي.

وجاءت إجابات محمود أبو الدهب كالتالي.

مستوى المدافعين

لا يعجب محمود أبو الدهم بمستوى المدافعين المصريين في الوقت الحالي، ويعتقد بأنهم ليسوا على قدر الملايين التي تدفع فيهم.

"مستوى المدافعين في مصر لا يعجبني بالشكل المطلوب. أشاهد أخطاء من لاعبين كبار تعتبر كارثية في عرف كرة القدم. لا يمكن أن تشتري مدافع بملايين الجنيهات لا يحسن الرقابة أو التمركز، ومن الصعب تقبل وجود مدافعين دوليين يقعون في مثل هذه الأخطاء ".

" يجب أن يكون لدى المدافع ذكاء في اتخاذ القرار ودقة وسرعة في تنفيذه، ويجب عليه أن يعمل على تطوير نفسه. لا مانع من أن يقوم بحصص تدريبية منفردة".

لاعبو الوسط

محمود أبو الدهب كان أحد أفضل المسددين في تاريخ الكرة المصرية، ولذلك يؤمن جدا بأهمية تلك الميزة.

" سلاح التسديد من مسابقات بعيدة لا غنى عنه لأي لاعب سواء مدافع أو وسط ملعب. اللاعب الذي يملك هذه الميزة يمكنه أن يرجح كفة فريقه في أي وقت، خاصة في المباريات الصعبة التي يتكتل خلالها المنافس بشكل كبير. عمرو السولية وأليو ديانج في الاهلي ظهرا بشكل جيد من خلال هذا الأمر الذي يحتاج إلى جرأة ومزيج من القوة والدقة، ومع التدريب والتجربة سيصبح الأمر في المتناول".

" أقول لكل لاعب. هناك تكليفات من المدير الفني يجب أن تنفذها، ولكن يجب أن يكون لك لقطة إبداع تتميز بها. يجب أن يكون لديك ما يتذكرك به الجمهور وما يصنع لك التميز".

تفوق الأهلي

يعتقد أبو الدهب بأن الأهلي حاليا يتفوق على كل منافسيه فنيا.

"الأهلي يسير بشكل جيد على كافة الأصعدة. طريقة رينيه فايلر ببناء اللعب من أسفل واللعب من لمسات قصيرة والابتعاد عن لعب الكرات الطولية أمر إيجابي ويخدم أهدافه. الدوري انتهى والأهلي حسمه بشكل كبير، ولكن تبقى بطولة إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية هو الهدف الأهم والأكبر".

" من وجهة نظري أن الأهلي تجاوز مرحلة الوحش بتخطيه عقبة ماميلودي صن داونز الذي كنت أرشحه للمنافسة على اللقب لأنه فريق قوي ويملك لاعبين مميزين ولديه جهاز فني محترم ، ولكن القادم ليس سهلا بمواجهة الوداد في نصف النهائي. ومع ما يقوم به فايلر من تدوير للعب وما حققه من أرقام يمكن التفاءل بالبطولة".

لا أؤيد عودة حجازي

ولا يؤيد أبو الدهب عودة أحمد حجازي للأهلي في الوقت الحالي في ظل امتلاكه مدافعين يؤدون المطلوب، ويرى أن الأفضل هو استمراره في الاحتراف.

"ألأهلي لديه اكتفاء ذاتي من المدافعين في الوقت الحالي. أحمد حجازي مدافع محترم ولا غنى عنه، لكنني أتمنى استمراره في الاحتراف ومدافعي الفريق يؤدون المطلوب منهم حاليا، والأمور تسير في وجود ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمود متولي وسعد سمير الذي أتمنى عودته بقوة من الإصابة".

مستقبل إداري

"حسام غالي مستقبل كادر إداري ناجح للنادي الاهلي وللكرة المصرية. يسير على خطى العظماء صالح سليم وحسن حمدي، فهو رزين وقليل الظهور والحديث، ويكتسب الخبرات الإدارية دون استعجال، فضلا عن تاريخه كلاعب وقائد. هذا ما يجب أن يكون عليه إعداد القادة الإداريين".

نصيحة لشيكابالا وأخرى لصالح جمعة

وجه أبو الدهب نصائحه لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك، وصالح جمعة لاعب الأهلي.

" نصيحتي لشيكابالا أنه لاعب يعد رمزا لجماهير الزمالك، وهو الآن في السنوات الأخيرة من مسيرته، وعليه أن يترك ذكريات طيبة تتذكره بها جماهير مصر بشكل عام والأجيال المقبلة. يجب أن يتحمل أعباء كونه نجم كبير".

" صالح جمعة موهبة نادرة وأحد أفضل اللاعبين في مصر، لكنه يهمل في حق نفسه مثل رضا عبدالعال سابقا. يملك كل الأدوات والحلول، وطريقة لعب فايلر كان يمكنها أن تجعله رقم 1 في الاهلي والمنتخب. لكنه يضيع الفرص وسيندم على ذلك أشد الندم".

"ما يحظى به الآن في الأهلي من جماهيرية وفرصة لعمل تاريخ كبير وأجواء وعوامل لن يجدها في مكان آخر. العمر يجري وسنوات اللاعب مع الكرة محسوبة بالدقيقة وما يخسره لا يمكن تعويضه ".

غير مقتنع بجهاز المنتخب

وأخيرا، لا يقتنع أبو الدهب بالجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر، والذي تكون بنظام "الكوتة" على حد وصفه.

"غير مقتنع بالجهاز الفني للمنتخب الوطني. نظام تكوين الجهاز الفني بالكوتة غير منطقي، باستثناء حسام البدري الذي عمل لسنوات طويلة في التدريب وأيمن طاهر، ما هي خبرات التدريب لبقية الأسماء مع كامل احترامي لأشخاصهم ولنجوميتهم وتاريخهم كلاعبين؟

"كيف لا يحصل حسام حسن على فرصة لتدريب المنتخب بعد ما قدمه مع الأردن والأندية التي دربها. هذه وجهة نظري والتي قد يختلف الكثيرون معي بسببها".

لاعبه المفضل

"أحترم نوعية اللاعبين المقاتلين. يعجبني نموذج سيرجيو راموس مع ريال مدريد، فرغم كونه مدافع إلا أنه وضع نفسه كأحد أهم اللاعبين. نحن شعب عاطفي ننتقده بسبب لقطة محمد صلاح، لكن التاريخ لا يعرف سوى التتويج، وهو لاعب فعل ما بوسعه لفريقه".

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