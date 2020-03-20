تقرير: برشلونة يفكر في طلب المساعدة المادية من لاعبيه

الجمعة، 20 مارس 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

برشلونة

يستعد مجلس إدارة برشلونة لعقد اجتماع عن بعد بواسطة الفيديو، لكي يجد بعض الطرق للمساعدة في التقليل من تأثير تفشي فيروس كورونا في إسبانيا، على النادي، وذلك وفقا لتقرير نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير الذي نقلته ماركا عن صحيفة "لا فانجارديا" إن مجلس إدارة برشلونة سيطلب من لاعبي الفريق مساعدتهم ماديا.

ميزانية برشلونة التي تقدر بـ٦١ مليون يورو هذا الموسم قد صرفت لضم صفقات جديدة، في حين أن مبلغ ٥٠٧ مليون يورو صرفت على رواتب اللاعبين و١٣٥ مليون يورو كدفعات للديون.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في عقد صفقات تبادلية لضم نيمار ولاوتارو مارتينيز العراقي: لم أوقّع للزمالك.. ولن أرحل دون موافقة المصري حتى لو طلبني برشلونة كورونا يقضي على صاحب تحفتي "لويجي فيراريس" و"برشلونة الأولمبي"

جدير بالذكر أن برشلونة تصدر دوري المال الذي تعده شركة ديلويت التي تعد واحدة من أكبر شركات محاسبة في العالم، بعدما حقق عائد ربح يقدر بـ741 مليون جنيه إسترليني في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ ليكون الأغنى في العالم.

تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف مسابقات كرة القدم وأبرزها الدوريات الخمس الكبرى بما فيها إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ذلك التوقف بالطبع سيكلف العملاق الكتالوني ملايين.

إسبانيا هي ثاني أكثر دولة في أوروبا تفشى بها فيروس كورونا بـ١٩ ألف و٩٨٠ إصابة و١٠٠٢ حالة وفاة و١٥٨٨ حالة تعافي حتى مساء الخميس.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ لـ في الجول: تجديد سليمان لم يستغرق وقتا.. والجمهور لا ينسى تلك المواقف

صحيفة تركية: النني وبشكتاش يقنعان تريزيجيه بالعودة لـ تركيا

ميرور: استمرار موسم الدوري الحالي قد يتسبب في إلغاء أحد الكأسين في إنجلترا

خليك في البيت – هيثم فاروق يختار لـ في الجول أصعب منافس ولاعب كان يطمئن بمزاملته

هيجيتا ينشر لقطته الأشهر مع ميلا: الصحة أولا.. الزموا منازلكم

في إسبانيا برشلونة فيروس كورونا كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الأهلي يعلن موافقته على رغبة إكرامي بالرحيل نهاية الموسم 32 دقيقة | مصر
بيراميدز يمدد فترة الراحة السلبية للاعبيه حتى نهاية الشهر ساعة | أوروبا
بيان رسمي – الأهلي يٌبلغ حسام عاشور بعدم التجديد.. وخطوات استثنائية لتكريمه ساعة | الدوري المصري
رومينيجه: يجب أن نكون مثالا يحتذى به.. هدفنا هو وقف انتشار الفيروس ساعة | أوروبا
حسام عاشور لـ في الجول: الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب في ناد آخر ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: المحمدي لا يحتاج جراحة.. وتأجيل عودة التدريبات 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس لا ليجا يحدد موعد مقترح لعودة الدوري وطريقة لعب المباريات 2 ساعة | أوروبا
تمديد غلق نادي الزمالك أسبوع 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 2 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 3 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟ 4 رسميا – كاف يعلن ملعبي نهائيي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك