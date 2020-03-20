تقرير: برشلونة يفكر في طلب المساعدة المادية من لاعبيه

يستعد مجلس إدارة برشلونة لعقد اجتماع عن بعد بواسطة الفيديو، لكي يجد بعض الطرق للمساعدة في التقليل من تأثير تفشي فيروس كورونا في إسبانيا، على النادي، وذلك وفقا لتقرير نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير الذي نقلته ماركا عن صحيفة "لا فانجارديا" إن مجلس إدارة برشلونة سيطلب من لاعبي الفريق مساعدتهم ماديا.

ميزانية برشلونة التي تقدر بـ٦١ مليون يورو هذا الموسم قد صرفت لضم صفقات جديدة، في حين أن مبلغ ٥٠٧ مليون يورو صرفت على رواتب اللاعبين و١٣٥ مليون يورو كدفعات للديون.

جدير بالذكر أن برشلونة تصدر دوري المال الذي تعده شركة ديلويت التي تعد واحدة من أكبر شركات محاسبة في العالم، بعدما حقق عائد ربح يقدر بـ741 مليون جنيه إسترليني في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ ليكون الأغنى في العالم.

تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف مسابقات كرة القدم وأبرزها الدوريات الخمس الكبرى بما فيها إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ذلك التوقف بالطبع سيكلف العملاق الكتالوني ملايين.

إسبانيا هي ثاني أكثر دولة في أوروبا تفشى بها فيروس كورونا بـ١٩ ألف و٩٨٠ إصابة و١٠٠٢ حالة وفاة و١٥٨٨ حالة تعافي حتى مساء الخميس.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ لـ في الجول: تجديد سليمان لم يستغرق وقتا.. والجمهور لا ينسى تلك المواقف

صحيفة تركية: النني وبشكتاش يقنعان تريزيجيه بالعودة لـ تركيا

ميرور: استمرار موسم الدوري الحالي قد يتسبب في إلغاء أحد الكأسين في إنجلترا

خليك في البيت – هيثم فاروق يختار لـ في الجول أصعب منافس ولاعب كان يطمئن بمزاملته

هيجيتا ينشر لقطته الأشهر مع ميلا: الصحة أولا.. الزموا منازلكم