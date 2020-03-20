يقصد بوجبا؟ رايولا: أتمنى أن أجلب لاعبا كبيرا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل

قال مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين الإيطالي وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، إن علاقته بخوسيه أنخل المدير العام لنادي ريال مدريد جيدة للغاية، كما ألمح إلى رغبته في ضم لاعب كبير إلى صفوف النادي الملكي في الصيف.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد ريال مدريد

وصرح رايولا كما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "علاقتي مع ريال مدريد جيدة جدا، أتحدث عادة إلى خوسيه أنخل".

وأضاف "الأمر مشوق وممتع بالنسبة لي أن أتحدث معه عن كرة القدم والأحداث المتصلة بفيفا".

وواصل "يوما ما آمل أن أجلب بطلا كبيرا إلى ريال مدريد، في الوقت الحالي، لدي ألفونس آريولا حارس باريس سان جيرمان لكنه في إعارة فقط هناك".

وأتم "في الصيف المقبل آمل أن أجلب لاعبا كبيرا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال دائمة، سيكون ذلك مصدر فخر لي ولكل لاعبي، لأن ريال مدريد فريق كبير".

ريال مدريد ارتبط بضم بول بوجبا منذ السوق الصيفية قبل الماضية، وزادت حدة التقارير في الصيف الماضي ثم السوق الشتوية قبل أن يصاب اللاعب ويغيب فترة طويلة عن صفوف مانشستر يونايتد.

مشاكل عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة بين مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا وأولي جونار سولشاير مدرب الفريق من جهة، ومن جهة أخرى بين الوكيل وإدارة الفريق.

رايولا انتقد طموح مانشستر يونايتد علنا أكثر من مرة، حتى أنه قال في تصريحات صحفية إن بوجبا ليس سعيدا وهو لا ينافس على الألقاب مع الفريق الإنجليزي.

وكيل الأعمال الإيطالي وصف إيطاليا ببيت بوجبا الثاني، مع وجود اهتمام كبير من يوفنتوس باستعادة لاعبه السابق.

بوجبا صاحب الـ26 عاما قضى 4 مواسم بقميص يوفنتوس في الفترة من 2012 وحتى 2016 بعدما انضم بشكل مجاني ثم عاد لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم حينها.

النجم الفرنسي خاض 8 مباريات الموسم الجاري في جميع المسابقات وغاب عن أغلب المباريات بسبب الإصابة في الكاحل والتي تجددت مرة أخرى.

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