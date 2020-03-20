الثالث في الدوري الألماني.. فرانكفورت يعلن إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني إصابة لاعب -لم يكشف عنه- بفيروس كورونا كوفيد 19

اللاعب شكا من الشعور بالإعياء وأبلغ عن وجود أعراض المرض واختبر وظهرت نتيجة الفحوصات إيجابية.

ووفقا لبيان النادي الألماني سيخضع باقي لاعبي الفريق الموظفين بالنادي للفحص للتأكد من سلامتهم.

كما تطبق عليهم قواعد الحجر الإلزامي لمدة 14 يوما.

فريدي بوبيك عضو مجلس الإدارة قال لموقع النادي: "لسوء الحظ، ربما كانت مسألة وقت فقط. لكننا سنمر بهذا الوضع الصعب. إنه شيء يمكن أن يؤثر على الجميع".

وأتم "في ضوء هذا التطور، أطلب مرة أخرى من الجميع تحمل المسؤولية والبقاء في المنزل".

وبات لاعب فرانكفورت ثالث لاعب يصاب في الدوري الألماني بعد لوكا كيليان لاعب بادربورن وآخر لم يكشف عنه في هيرتا برلين.

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