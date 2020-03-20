الجونة: الرغبة متبادلة في ضم إكرامي.. ولكن لا يمكن كسر سقف الرواتب

الجمعة، 20 مارس 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي

حدد نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن فريق الجونة شرطا واحدا للتعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي.

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

قال شوقي عبر قناة TEN "شريف إكرامي صديق عزيز منذ زمن، وإضافة لأي نادٍ، ولكن العائق المادي يحول دون ضمه، لا يمكن كسر الحاجز الذي نعمل به".

وأضاف "الرغبة موجودة لدى الطرفين, ولكن هل يرضيه المقابل المادي للجونة، إنه أمر يخصه ولا يرجع لي".

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وينتهي تعاقد إكرامي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع لجنة التخطيط في ناديه اليوم الجمعة لحسم موقفه.

في سياق آخر، أشار نادر شوقي إلى أن إدارة النادي تتطلع لأن ينهي الفريق مشواره بالموسم الجاري بين أول 10 أندية في جدول الدوري.

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