تقرير: كيف يقضي رونالدينيو يومه في السجن وأكبر مخاوفه

الخميس، 19 مارس 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

رونالدينيو

مر أسبوعان منذ القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو في باراجواي بسبب سفره بجواز سفر مزور.

كيف يقضي البرازيلي يومه في السجن عقب احتجازه؟ وما هي أكبر مخاوفه؟ هذا ما أجابت عنه شبكة "ESPN".

ووفقا للشبكة فأن رونالدينيو يقضى معظم وقته في الزنزانة الخاصة به، أما أنشطته اليومية مقسمة بين لعب كرة القدم مع السجناء والموظفين وأيضا حضور دورة نجارة.

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"يلعب كرة القدم كل يوم ويعلم اللاعبين الذين يلعبون ببعض المهارات، تمكن من الاندماج سريعا مع زملائه، إنه محبوب للكثير منهم ولقد طُلب منه التوقيع على القبعات والقمصان".

وما يفتقده البرازيلي هو الموسيقى التي كانت من أساسيات يومه إذا قضى وقتا طويلا في لعب طبول البونجو.

"لا يستطيع العزف على أي آلات في الداخل، لكنني متأكد من أنه سيواصل في رأسه الخروج بألحان لأغاني عندما يخرج".

وقال مصدر آخر للشبكة: "يتحدث رونالدينيو مع والدته كل يوم في المساء، إنها واحدة من مخاوف رونالدينيو الكبيرة".

ويستعد رونالدينيو للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين يوم السبت المقبل في انتظار محاميه بحل الأمر والعودة للبرازيل من جديد.

ولا يملك رونالدينيو جواز سفر برازيلي حاليا بعدما عاقبته حكومة بلده بمنعه من السفر إثر إدانته وشقيقه في 2015 في بناء مصيدة سمك بدون ترخيص.

عوقبا في نوفمبر 2018 ووُقعت غرامة مالية عليهما قدرها 8.5 مليون دولار.

وكان أيقونة برشلونة اعتزل كرة القدم في يناير 2018 بعد مسيرة مظفرة بالتتويجات أبرزها كانت في كامب نو بالقميص الأحمر والأزرق للنادي الكاتالوني.

وتوج رونالدينيو، لاعب باريس سان جيرمان وميلان الأسبق، بثلاثة ألقاب مع منتخب البرازيل منها كأس العالم 2002.

ونال جائزة الكرة الذهبية في 2005.

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