أوبي ميكيل: أردت الفوز بلقب الدوري التركي بعد إنقاذ حياة الناس

كشف النيجيري جون أوبي ميكيل تفاصيل رحيله عن صفوف طرابوزن سبور التركي بسبب رفضه اللعب عقب تفشي فيروس كورونا.

الدولي السابق نشر عبر حسابه على إنستجرام رفضه المشاركة في المباريات في ظل استكمال المباريات بدون جماهير ما انتهى بفسخ تعاقده.

الدولي النيجيري قال لموقع "ذا أثليتيك": "كانوا غاضبين للغاية من كل شيء، طلبت لقاء رئيس النادي في مكتبه وطلب مني مسح ما كتبت ورفضت لأن هذا رأيي، هذا ما أشعر به، نحن نعيش في عالم حر، ولدي القدرة على الحديث وإبداء الآراء".

وتابع "أردت الفوز بلقب الدوري، لكن في نفس الوقت عليك التفكير فيما هو أهم: إنقاذ حياة الناس".

وأكمل "أردت المساعدة من أجل هزم الفيروس عن طريق التوقف عن اللعب، لا اعتقد أن هذا يؤثر عل المستوى العالمي، لكنني لم أشعر أنه من المناسب أن نلعب كرة القدم".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي أوقف كرة القدم وفي تركيا لا يزالون يلعبون كرة القدم؟ هم لا يهتمون".

الاتحاد التركي أعلن اليوم تعليق كافة منافساته (طالع التفاصيل).

وواصل "قلت لهم سأعود للمنزل فكان الرد إذا غادرت لن تعود مجددا، فأجبت حسنا سأعود للمنزل".

ميكيل عاد لإنجلترا مرة أخرى لمجاورة عائلته في مدينة لندن، بعدما سبق له اللعب بقميص تشيلسي لمدة 11 موسما.

واستدرك "شرحت للنادي أنني احتاج رؤية عائلتي لأنهم يتصلون صباحا بشكل يومي يبكون عما يمر به يومهم، ولم أشعر بالسعادة كوني بعيدا عن أولادي، وأقصص عليهم قصص حتى لا يشعرون بالذعر".

وأردف "أعلم أنه بمجرد عودتي للمنزل سيصبحون أهدئ، أخبرت النادي أنني سأتنازل عن تعاقدي من أجل أسرتي ولأساعد العالم بالقيام الشيء الصحيح وهو البقاء بالمنزل".

وواصل "تعرضت لضربة مالية لكن الأمر يستحق، وهو رؤية أولادي سعداء وبصحة جيدة وأن نعرف كيفية النجاة سويا والاعتناء بهم"

وأكمل "قبل أن التقي بهم، رغم أنني لم أقم بأي اختبار في تركيا، بدلت ملابسي وغسلت يداي وتأكدت من أنني قمت بكل شيء بالطريقة الصحيحة قبل أن ألمسهم".

وتابع "كنت أقدم موسما جيدا وألعب كل أسبوع والفريق قريبا من حصد لقب الدوري، لكن علينا ترك كل شيء الآن".

النيجيري البالغ 32 عاما شارك في 27 مباراة الموسم الحالي بقميص الفريق التركي.

ويتصدر طرابوزن سبور وباشاك شهير جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بعد مرور 26 جولة.

وتابع عن مستقبله "آمل العودة مجددا لدي عدة عروض، وسأعود عن تصبح الأمور على طبيعتها، بعد هزم الفيروس أولا، انتظر الفصل الجديد من مسيرتي لم اقترب من أي نادي، ربما قد ألعب في إنجلترا، سأذهب لأفضل خيار".

وأتم "العودة لطرابوزن مجددا؟ لا فرصة، ليس بعد الطريقة التي تعاملوا بها في هذا الموقف".

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